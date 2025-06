La China Suárez habló tras ser amenazada de muerte y responsabilizó a Wanda Nara: "Si me pasa algo..."

la china suarez amenazada de muerte.jpg

Ante estos violentos mensajes, la actriz reaccionó de manera contundente exponiendo esa grave situación y lanzó desde sus historias con un fondo totalmente negro: "Si me pasa algo ya saben quién fue", advirtió.

Lo cierto es que la China Suárez vuelve a estar en una nueva polémica en medio de su fuerte rivalidad mediática y en la Justicia con Wanda Nara, ex de Mauro Icardi.

Ante este panorama, Gustavo Méndez contó en el ciclo Mujeres Argentinas (El Trece) cuál es la medida legal de la China sobre estos intimidantes mensajes.

“Están haciendo una investigación de una cuenta que quiere contratar sicarios para quitarle la vida a María Eugenia. Una cosa es el hate, que te pueden decir me gustas, no me gustas. Otra cosa es que se reúnen para pedir, juntar dinero para contratar un sicario. Esto está en las redes sociales. Hoy no hay jurisprudencia. No hay jurisprudencia”, resaltó el periodista.

“Pero sí la Justicia tiene que investigar cuando hay una amenaza de muerte. Por más que en lo digital no hay jurisprudencia como este caso. Son dos, se están armando ahora. Me imagino que aunque sea digital, se hará la presentación”, concluyó.

Lali Espósito se metió en la polémica entre Wanda Nara y la China Suárez con un gesto que dio que hablar

En las últimas horas, Lali Espósito quedó en el centro de la escena del Wandagate al tomar posición en la pelea mediática entre Wanda Nara y la China Suárez.

Desde la cuenta de Instagram @lomaspopucom mostraron el contundente gesto que tuvo la estrella pop con la conductora de Bake Off Famosos.

“Lali ya eligió team”, escribió la cuenta sobre una captura de pantalla de una publicación de Wanda donde Lali le dio like. La cantante de Bad Bitch había subido un posteo en sus redes sociales con varias fotos de su casa de campo en Italia.

Además, la cantante de Disciplina afirmó en una entrevista con Infobae que su amistad con Suárez no era tan profunda. “No soy tan amiga de la China", aseguró.

"La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida un poco por ustedes, o por gente en común que tenemos”, explicó.