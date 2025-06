La China Suárez llevó a Mauro Icardi a su refugio favorito: el lugar donde se reconcilió con Benjamín Vicuña

icardi uruguay 6.jpg

El lugar se llama Campo de Magnolias, y justamente de allí surgió el nombre que Vicuña y Eugenia eligieron para la hija que tuvieron juntos. La estancia tiene viñedos, pileta, un jardín enorme con una gran cantidad de árboles frutales y pileta, entre otras comodidades.

Cabe recordar que en esta paradisíaco lugar, la China Suárez y el actor chileno le festejaron a la nena su primer cumpleaños allá por 2019, en medio de una reconciliación luego de una profunda crisis que por aquel entonces supieron sortear.

Pampita reveló si aconsejó a La China Suárez en medio del conflicto con Wanda Nara y Mauro Icardi

Pampita habló sin vueltas sobre su relación con la China Suárez. La modelo sorprendió al contar que tiene un diálogo sano con la actriz, algo que en el pasado parecía imposible.

En vísperas del Día del Padre, la diosa de las pasarelas habló con la actual pareja de Mauro Icardi. “En estos días dijiste que hablaste con la China porque te pidió recomendaciones para un regalo”, le comentó el notero de Puro Show (El Trece). “Sí, claro. Es que hablamos porque nuestros hijos son hermanos, así que es lo normal”, precisó.

“Nuestros hijos son hermanos, es un lazo muy, muy fuerte. Y estamos muy ubicadas sabiendo que ellos son la prioridad”, enfatizó Pampita y el cronista repreguntó: “Viste que hoy parece que están todos contra la China, últimamente con lo que está pasando...”.

“No tengo ni idea, no opino nada. No voy a decir nada, no me quiero meter en un tema que no es mío, y menos cuando hay un lazo familiar de por medio, así que no”, remarcó la modelo y conductora.

“¿Le darías alguna recomendación a ella?“, insistió el periodista y Pampita remató: “No, no. No le doy consejos a nadie en esta vida, porque cada uno, viste, tiene que vivir sus propias cosas y no sirven los consejos”.