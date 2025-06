Cuánta propina dejó Mauro Icardi en el restó donde almorzó con la China Suárez y cuál fue su estricta exigencia

Pero la data más sabrosa vino a continuación, cuando contó que Mauro Icardi le "pidió a los dueños del restaurante que no circula ni una foto" de su estadía en el lugar. "Le prohibió a los dueños hablar o contar" absolutamente nada sobre lo que comió o cuánto gastó.

Fue allí que Ángel de Brito también confió que a la hora de deja propina, Mauro Icardi "dejó 200 dólares" lo que demuestra su generosidad y desapego con el dinero.

Ivana Icardi reveló cómo es Mauro desde que está con la China Suárez y sorprendió a todos

Desde que Mauro Icardi blanqueó su relación con Eugenia China Suárez, su hermana Ivana Icardi celebró la noticia y apoyó el romance abiertamente. Incluso se mostró entusiasmada por conocer a su nueva cuñada, diferenciando así su pésima relación con Wanda Nara, a quien siempre señaló como la responsable de apartarlo de la familia.

Así las cosas, en una reciente entrevista en la televisión española, Ivana reveló el gesto que tuvo Mauro con ella hace unos días en su nuevo contexto amoroso. “Me felicitó por el cumpleaños después de mil años. Los dos me mandaron un mensaje, y él no me saludaba desde que cumplí, creo, 19 años”, confió feliz.

Así como cuando le consultaron si consideraba que la China había influido en el acercamiento familiar de Mauro, Ivana fue clara: “Sí. Yo creo que la China va a unir. Es una chica muy familiar también, le encantan las reuniones, estar todos juntos. Wanda era muy ‘mi familia’, la tuya allá”.

En tanto, luego de la entrevista Ivana interactuó con sus seguidores de Instagram respondiendo preguntas, donde volvió a disparar contra Wanda. “¿Por qué siempre que podés hablás mal de Wanda cuando ella ni te nombra?”, le preguntaron y ella respondió picante: “No es que hable mal. Hablo de lo que me hizo y de lo que hace, porque lo repite. No me extraña”.

Pero eso no fue todo, porque arremetió contra Wanda recordando ciertos episodios vividos. “Ella no tiene nada que decir de mí porque ni mi familia ni yo le hicimos nada. Yo empecé a hablar cuando me harté. Hizo que me defenestraran en la prensa, me denunció —una causa que quedó archivada porque no tenía sentido—, me acosó con bots insultándome a mí, a mi ex pareja, a mi entorno. Insultó a mi madre”, concluyó tajante.