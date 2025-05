Gonzalo Valenzuela criticó la mano de Dios de Diego Maradona y le llovieron críticas: "Cáncer social"

“Está todo permitido en Argentina. Y eso viene desde Maradona, para mí el gran ejemplo", lanzó su picante crítica el artista sobre la idiosincrasia de los argentinos.

Y continuó: "Maradona saltó, le metió un gol con la mano a los ingleses, que en el fútbol no se puede tocar la pelota con las manos y le pusieron ‘la mano de Dios’. O sea, dejaron la trampa en un lugar divino”.

“Y esa wea (sic) es un cáncer social, yo no sé. Yo digo: ¿Cómo le explico a mi hijo argentino que las reglas del juego hay que respetarlas? Si es que el ídolo máximo mete un gol con la mano y le ponen ‘la mano de Dios’", finalizó Gonzalo Valenzuela.

En las redes sociales no tardaron de llegar los mensajes a pura crítica contra el actor por su particular exposición cuestionando la mano de Dios de Diego Maradona, que fue viral en X.

"¿Valenzuela criticando a Argentina? ¿Críticas la mano de Dios? Y te entiendo, Chile ni entra en los mundiales", "Por favor, primero que todo dale gracias a Juanita que te puso en el radar que sino no eras nadie acá! Hablar de la mano de Dios, siendo chileno! Ubicate en la palmera Gonzalo Valenzuela!", "Les explica a los que no van a un mundial hace 11 años y para 12 que no se puede tocar la pelota con la mano", "Gonzalo Valenzuela vivió y trabajó en nuestro país, se casó con una Argentina y tiene hijos Argentinos. ¿Vos criticas la moral de nuestro país? dale. ¿Al Diego? Dale", fueron algunos de los duros comentarios contra el actor.

El escandaloso video de Gonzalo Valenzuela siendo detenido por manejar ebrio: fuertes imágenes

Gonzalo Valenzuela dio positivo en un control de alcoholemia en Chile al registrar 0.46 y además tener la documentación vencida, a lo que el actor sorprendió con su reacción ante los agentes de tránsito.

El video fue publicado nuevamente por Zona Latina y data de septiembre de 2024 del exacto momento en que Valenzuela soplaba ante el aparato tecnológico y el registro daba que había bebido alcohol, algo que significa una contravención.

El actor de 47 años se lamentó mucho por lo sucedido y justificó que se encontraba cerca de su casa para poder seguir circulando con su auto.

"Descienda del vehículo por favor", le solicitaron los agentes de tránsito. "Ay por favor, pucha maestro. ¿Por qué me hace esto? 0,4, vivo aquí en Cantagallo, por favor...", se lamentó el artista llevando sus manos a la cabeza.

"Entre más se demora, más se demora en irse. El vehículo va a quedar retenido por tener la documentación vencida", le respondieron con firmeza los efectivos.

"No me hagas pasar por esto, te pido un poquito de empatía, por favor. Trabajo en televisión señor", insistía sin éxito en su súplica Gonzalo Valenzuela, quien accedió a lo requerido por el personal de tránsito.