Trascendió el verdadero y duro motivo que detonó la separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto

En Puro Show (El Trece) comentaron el encuentro, destacaron que ambos hacen lo posible para que los chicos no sufran, y fue entonces cuando Pampito lanzó una versión polémica sobre la causa de la separación.

"Tengo entendido que a Reina (Reech, madre de Juana), él no le caía muy bien. No sé por qué, no tengo los motivos, pero después ella lo aceptó, por supuesto. De hecho, en un momento vivía muy cerca de Juana y Sebastián, y ayudaba cuidando a los chicos. Es una madre y abuela muy presente", explicó. En teoría, la opinión de su madre habría influido en la decisión de Juana cuando comenzaron los problemas.

Por su parte, Pochi señaló que la distancia también fue un factor determinante, ya que los frecuentes viajes de él y las responsabilidades laborales de Juana en Argentina habrían enfriado la relación. "También se habló de reiteradas infidelidades. De parte de él", concluyó.

Esta semana en LAM (América TV) confirmaron la inesperada separación del ex Gran Hermano Sebastián Graviotto y Juana Repetto tras 7 años de relación.

“Venían a las trompadas, tuvieron varias crisis. Él se va a hacer temporada de ski a Vail, estuvo tres meses afuera, se juntaron en Brasil y en marzo tuvieron una charla donde ejecutaron la separación”, contó Pepe Ochoa en el programa de Ángel de Brito.

Pochi de Gossiepeame reveló que le llegó una versión explosiva. Sebastián Graviotto le habría sido infiel a la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

En sus historias de Instagram, la influencer republicó el mensaje contundente de una seguidora: "Él hace un tiempo estuvo en Mendoza y le tiraba a todo lo que se movía, un asco, el pibe”.

Al respecto, Pochi fue tajante. “Me cuentan que esto habría sido en diciembre del 2022. Muchas escribiéndome para decirme que él re la habría cagado”, sentenció.