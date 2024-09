La incomodidad de Griselda Siciliani y Esteban Lamothe al hablar sobre el escándalo de la serie Envidiosa

Y si bien Aguirre negó que su historia fuese el reflejo de alguien en algún momento allegado a ella, admitió que sí hay algunas anécdotas, aunque ficcionadas, que coincidirían con relatos de Numer en las redes sociales.

Embed

Así las cosas, de visita en Urbana Play, Griselda Siciliani y Esteban Lamothe se refirieron a este escándalo virtual. "¿Te metiste en este quilombo de redes?", le preguntó directo Harry Salvarrey a la actriz.

"No, no me metí y no me interesa para nada. Además, sé cómo se gestó el proyecto y sé que no tiene nada que ver con eso. El modo de hacer Envidiosa, sobre todo yo que estoy en todas las escenas, fue el de colaborar mucho con la creación de las escenas", aseguró la ex de Adrián Suar. Y agregó: "Todos los actores teníamos permiso para crear. No es que era la línea única de la autora. Además, Carolina dijo que no, que no estaba inspirado en nadie".

En tanto, ya algo molesta, Griselda concluyó haciendo saber: "Igual, me interesa muy poco este tema. No gastaría yo mi tiempo acá para hablar del chisme de las redes". Frente a este sincericidio, Lamothe atinó a acotar que él ni siquiera estaba al tanto. "Yo ni sabía lo que pasaba, me lo explicaron la semana pasada", aseguró entre risas.

Envdiosa.jpg

Griselda Siciliani enfrentó los rumores de separación con Luciano Castro: "Estamos..."

A comienzos de septiembre, Griselda Siciliani y Luciano Castro se vieron envueltos en fuertes rumores que hablaban de una separación, ya que en las redes notaron que ambos se habían dejado de seguir en sus cuentas.

En medio de la incertidumbre por la continuidad del vínculo, en LAM (América) fueron en busca de la actriz, quien se animó a enfrentar los rumores e hizo una sorprendente confesión.

Embed

“Me escribió todo el mundo, pero estamos re bien. Nunca nos seguimos en las redes, estamos re bien y yo jamás lo seguí. Nunca subimos una foto, yo subí un historia y él también, pero se borran en 24 horas, nunca subimos nada”, aseguró.

De esta forma, Griselda desmintió todas las versión que circularon acerca de una ruptura y dejó en claro que su relación de casi cuatro meses con el actor continúa viento en popa.

“Yo uso mis redes para mi trabajo y esas cosas. Estamos re bien, pero gracias por preocuparse”, finalizó sin dar mas detalles.