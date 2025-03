Quiénes quedaron nominados en la placa XL de Gran Hermano 2024

Los participantes, en el confesionario

Selva Pérez votó a Santiago 'Tato' Algorta (2) y a Juan Pablo De Vigili (1).

Gabriela Gianatassio nominó a Katia 'La Tana' Fenocchio (2) y a Eugenia Ruiz (1).

Tato fue por Selva (2) y a Eugenia (1).

Sandra Priore nominó a Eugenia (2) y a La Tana (1).

Ulises Apóstolo votó a Tato (2) y a Selva (1).

La Tana le dio dos votos a Martina y uno a Tato.

Lourdes Ciccarone votó a Gabriela (2) y a Lucía Patrone (1).

Claudio 'Papucho' Di Lorenzo fue por Selva (2) y a La Tana (1).

Juan Pablo le dio dos votos a Selva y uno a Tato.

Martina Pereyra nominó a La Tana (2) y a Selva (1).

martina confesionario gh.jpg

Los participantes, cara a cara

Bati Larrivey hizo la espontánea y votó a Lucía (3) y a Papucho (2).

Chiara Mancuso fue por Lucía (3) y a Juan Pablo (2). (Votos anulados por Luciana Martínez)

Lucía nominó a Selva (2) y a Eugenia (1).

Luz votó a Selva (2) y a Juan Pablo (1).

Eugenia le dio dos votos a Gabriela y uno a Lucía.

Por lo tanto, quedaron nominados Chiara, Luz, Sandra, Bati, Lourdes, Selva, La Tana, Eugenia y Lucía y ellos deberán enfrentarse el próximo domingo en una placa negativa.

nominados gh 2024.jpg

¡Escándalo en Gran Hermano! Violenta pelea de Luz con La Tana que podría derivar en expulsión

Este miércoles, pocas horas antes de la gala de nominación de Gran Hermano (Telefe), La Tana y Luz Tito quedaron en el ojo de la tormenta por una tensa pelea que podría tener duras consecuencias por actos de violencia.

Todo sucedió mientras las participantes se arreglaban, y lo que detonó la discusión fue supuesto insulto de Luz a su compañera. “¿Por qué me tenes que contestar así? No me digas idiota, porque yo no te estoy faltando el respeto”, le dijo la Tana.

Además, Luz comenzó a hacer gestos con su mano y la rubia reaccionó: “No me hagas así con la mano”. "¡Bajame la voz! Y te alejás de mí, ¿escuchsaste?", le contestó Tito poniéndole la mano en el cuello.

Fue ahí cuando todo a paso a mayores, y Luz se le puso cara a cara generando uno de los momentos más tensos de esta última edición. “¿Por qué sos atrevida?”, siguió insistiendo la joven de La Matanza.

Por supuesto, esto se volvió rápidamente viral en las redes y los internautas exigieron sanción o expulsión inmediata. "Expulsión para luz!", "Tiene que ser expulsión, no puede haber contacto físico violento", "Esto es así... Roja para Luz, Amarilla para la Tana", comentaron.