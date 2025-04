La Tana recibió el peor comunicado por parte de Gran Hermano y tomó una decisión que lo cambió todo

"En los últimos días vengo observando una situación que de verdad me preocupa mucho. Alguien de ustedes suele manifestar constantemente sus ganas de abandonar la casa. Desde ya, quiero expresarles que no me gustaría que eso sucediera. Me refiero a Katia, a quien voy a dirigirme en este momento", comenzó diciendo el dueño de la casa.

Y siguió: "Entiendo que tus problemas tienen que ver con la dificultad para conciliar el sueño, situación que se agrava por las diversas actividades que propongo, lo que motiva que tenga que deba despertarlos temprano. Lo has hablado conmigo varias veces y yo te he aconsejado que todo el grupo debiera debatir cómo optimizar estas horas de descanso. Hoy noté que pudiste dormir mejor, eso me hace feliz".

"Yo quiero verte contenta, feliz, con ese anhelo de seguir sin tantas quejas, llenas de ánimo y de energía, para enfrentar los diversos desafíos y también disfrutar esta experiencia. Sin embargo, no puedo en contra de su voluntad, por lo que me veo en la obligación, Katia, de ofrecerte la puerta giratoria en este instante", le anunció.

"No, pero no está dando opción", murmuró La Tana entre sus compañeros. "Sí", le dijeron los participantes. "Vos deberás elegir si te querés quedar o querés salir", le comunicó el Big.

"No, me quedo a seguir peleándola, Big", sostuvo La Tana. "Voy a tratar de mejorar lo del sueño y ponerle más ganas. El día que me vaya, me quiero ir por la puerta grande", agregó la motoquera.

La Tana se mostró angustiada en Gran Hermano y podría tomar una dura decisión que lo cambia todo

Con el correr de los meses la estadía en la casa de Gran Hermano (Telefe) se vuelve cada más complicada y en esta ocasión fue La Tana quien se mostró angustiada y analizó tomar una terminante decisión.

“Ya no tengo bronca, tengo angustia. Pensé que iba a poder dormir un poquito más y después haríamos la actividad durante todo el día, pero no fue así. Todavía no cambiaron las pilas, aún no nos llamaron para ir allá y seguimos acá hace dos horas”, le dijo a sus compañeras.

Lo cierto es que la participante se mostró muy cansada y molesta por el horario en los habían levantado. “Es un forreada, yo me quiero ir. Me voy por una puerta o la otra y ya está. No quiero ni jugar por la moto, me chup... un huevo”, sentenció.

Acto seguido explicó que aún no se había acercado al confesionario para exponer su angustia pero que tenía intenciones de hacerlo en cualquier momento.

“Antes por lo menos los fin de semanas descansábamos, ahora ni eso hacemos. ‘A levantarse, a levantarse’, si ya limpiamos, qué cuesta que nos despertemos un poco más tarde. Ya no aguanto más, me pesa mucho el cuerpo”, planteó.

De todas formas, pensando en sus compañeros, concluyó: “Les juro que tengo ganas de irme. Sin embargo, tengo miedo de que me sancionen y que ustedes pierdan parte del presupuesto. Incluso, no tendría problema que me pongan en placa, pero no quiero perjudicarlos”.