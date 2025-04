Catalina explotó contra Tato y lo dejó mal parado enfrente de todos en Gran Hermano 2024: "Qué triste tu vida"

"Yo también soy real, Cata", le respondió Tato. "No, vos sos un re falluto", le contestó la pediatra. "No es lo mismo que dice tu casting. Un beso a Bauti, a Rosina y a Marcos", siguió Cata.

"Todos fuimos los mismos en los castings, menos tú. Si tenés que mentir para entrar a un Gran Hermano, qué triste tu vida", disparó filosa Gorostidi.

"Pero entré", le respondió Tato. "Sí, mintiendo", continuó la jugadora. "Uh, qué lindo saber que tenemos un mentiroso en la casa, por lo menos está declarado", agregó picante Ulises Apóstolo.

Este lunes, en Gran Hermano 2024 (Telefe), los participantes vieron sus castings de ingreso al reality y quedaron expuestos enfrente de sus compañeros. Quien más lo sufrió fue Tato Algorta. En su tape se comparó con Marcos Ginocchio, el ganador de la edición 2022, y recibió todo tipo de burlas.

"Me llamo Santiago, soy de Montevideo, Uruguay. Tengo 28 años. Nací en un ambiente un poco más conservador, del Opus Dei", comenzó diciendo el rubio en su casting.

En otra parte, el uruguayo lanzó: "Me siento atractivo. Siento que soy un chico que tiene una autoestima muy alta. Suena un poco soberbio decirlo así".

Más adelante, aseguró: "Diganme un ex Gran Hermano que combine facha con buena gente con 'no te paso por arriba, ni en pedo'". Ahí, la producción mencionó el nombre de Marcos. "¿Marcos? Okey, sumo un punto más: divertido", le respondió a los de la producción que le dijeron que Ginocchio y Bautista Mascia eran más lindos. "No son más lindos", respondió Tato con total seguridad.

Cuando terminaron de ver el casting del Agorta, sus compañeros no pudieron evitar reirse de su actitud en el tape. Algo similar pasó en las redes y los seguidores del programa lo liquidaron.

"Es inhumano el cringe que me causó ver el casting de Tato"; "Tato, ni a los talones le llegas a Marcos, jajajaj, el ego por Dios"; "Tato diciendo que es más fachero que Marcos, jajajaj, respetá los rangos" y "El casting de Tato no puede ser, qué vergüenza ajena", entre otros comentarios.