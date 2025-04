La Tana se sacó y disparó contra la producción de Gran Hermano 2024: "Le dieron información"

"Pidió el video de la novia... ahora los perros, la hermana y hasta info del afuera", mencionó La Tana, que está furiosa porque desearía poder tener contacto con el exterior y saber cómo está su mamá.

"Mi mamá sufre depresión. Ella no se quiere exponer, está bien... pero ¿por qué no me mandó un mensaje diciendo: 'estoy equilibrada'?", detalló, al explicar por qué el asunto le genera tanta indignación.

Habrá que ver si la producción toma alguna medida tras las fuertes declaraciones de La Tana.

Embed

La despiadada pelea entre La Tana y su prima que puso en alerta a todos en Gran Hermano

Esta semana, los familiares de los participantes de Gran Hermano 2024 ingresaron a la casa y aceptaron sumarse al juego por unos días.

Como era de esperar, se vivieron momentos de mucha emoción y otros de tensión en el reality.

En las últimas horas, Gisela, la prima de La Tana, entró en crisis y Sandra Priore tuvo que darle contención.

El conflicto se desató porque la jugadora puso en peligro a Gisela, haciéndole preguntas sobre el exterior. Los familiares tienen prohibido hablar del afuera y saben que, en caso de hacerlo, corren riesgo de ser sancionados.

"Me pone contra la pared para sacarme información. La veo que se pone mal y eso me pone peor", expresó la prima de La Tana, mientras la mujer de La Plata intentaba calmar las aguas.

Esta noche podría haber una sanción para la chica de La Matanza por querer obtener información del afuera.