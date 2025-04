El fuerte descargo de Brenda Asnicar tras las críticas sobre su aspecto físico: "Estoy harta"

"¿A ustedes les parece? Estoy harta. Desde que soy niña tengo que soportar el maltrato y soy víctima de abuso por parte de algunos medios. Hasta inventaron que la casa me la había comprado mi ex novio. ¿Y saben qué? Son patéticos. Soy una mujer y trabajo desde los 11 años y todo lo que tengo me lo compré yo", escribió Asnicar sobre la captura.

Luego, en un video, la artista siguió: "No me gusta mucho hacer estas cosas, pero aprovecho y quiero, primero que todo, darle mucho apoyo y mucho cariño a todas las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad. Es muy duro la verdad".

"Cuando decidí ser actriz y lo supe de muy chiquita, me encanta cantar, me encanta el arte, me encanta escribir, pero no sabía que iba a ser víctima de todas estas cosas de todas estas injusticias. A veces me pongo a pensar... si le hiciera juicio por daños y perjuicios a todos aquellos que hicieron ese tipo de comentarios ni debería laburar, pero nunca me enganché", sostuvo.

Además, remarcó: "Nunca hice quilombo por nada, porque no soy una persona conflictiva. Ahora pienso en la cantidad de injusticias, pienso en mi familia, en el esfuerzo que hicieron".

Acto seguido recordó: "Yo vengo de una familia de trabajadores, me crié en Villa Adelina y nadie me regaló nada. Hay muchos por ahí que flashean que yo nací en una cunita de oro y les paso a contar que yo nací en Villa Urquiza, en un cuarto de la casa de mi bisabuelo Giuseppe, que vino escapando de la guerra a Argentina hace muchos años y yo nací ahí, en su casita".

"Con mucho esfuerzo mi papá compró con mi mamá una casita en Villa Adelina y ahí fue donde me crié, y estudié en el Centro Cultural Italiano donde fui becada. Mi papá se esforzó muchísimo por darme una educación. Y a mí nadie me regaló nada, ni la beca, ni el colegio, ni la familia que tengo", continuó.

"Que vengan a decir que mi casa la compró un exnovio, es como, 'Hey, bro', ¿no te das cuenta que en vez de estar enalteciendo a una piba que labura desde los 11 años, la estás poniendo en un feo lugar. Perdón, lo mío es mío, no se equivoquen", cerró de forma contundente.

Fuerte cruce entre Brenda Asnicar y Alfredo Casero en el programa de Juana Viale: "Saltaste como un sapo"

En la mesa de Almorzando con Juana (El trece) se vivió un momento de tensión este domingo entre los actores Brenda Asnicar y Alfredo Casero.

Todo surgió cuando la ex Gran Hermano, Virginia Demo, quien también estaba de invitada, contó la razón por la que se anotó el año pasado al reality de Telefe. Instantes después, Asnicar expresó: “Yo quiero decir una cosa, porque estoy viendo acá que una mujer, dos laburos, o sea... Quiero brindar porque en esta mesa hay tres mujeres, sé también que hay tres hombres, pero estoy en presencia de una gran mujer también porque lo que quiero decir es que no quiero que se vaya de eje...”.

“¿Y eso qué significa?”, preguntó Casero. “¿Tuviste algún problema? Porque yo soy hombre y sonó raro”, agregó. “¿Por qué? Al revés...”, le respondió la actriz.

“Está celebrando que las mujeres también facturan”, intervino la conductora Viale. “Justamente es lo que quería decir, antes de que saltaras como un sapo", le dijo Asnicar al humorista.

“¡No salté como un sapo!”, le contestó. “Como me dijiste: ‘los hombres’, ‘los hombres’, bueno, adelante de tres hombres los invito a que festejemos también por el laburo de una mujer”, explicó la ex Patito Feo.

“¿Qué tiene de raro?", se preguntó Casero, quien inmediatamente comenzó a emular sonidos de un mono ante el cruce con Asnicar.