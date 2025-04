Gianinna Maradona confirmó que sigue con Daniel Osvaldo y lo defendió de una dura acusación

Gianinna Maradona desmintió de forma tajante esa afirmación contra su novio, aunque evitó referirse a otro escándalo.

"Usted afirmó, sin prueba alguna, hechos de extrema gravedad, tales como supuestos actos de evasión fiscal, adquisición irregular de propiedades en el extranjero y hasta un perjuicio económico multimillonario contra mi padre, Diego Maradona, al igual que el hecho de que mi pareja entraba marihuana a la casa de mi padre mientras convalecía. Son hechos falsos, temerarios y ajenos a la verdad", dice la carta documento.

Por el momento, la hija del astro del fútbol prefiere no pronunciarse sobre la denuncia de parte de una ex pareja de Osvaldo, Ana Oertlinger, quien relató la violencia que ejerció el ex jugador contra el hijo que tienen en común, Gianluca.

Pese al revuelo por los dichos de Oertlinger, en la carta, Gianinna deja en claro que continúa adelante con su vínculo con Osvaldo.

La inquebrantable posición de Dalma Maradona tras la espeluznante denuncia contra Daniel Osvaldo

Esta semana se conoció una dura denuncia contra Daniel Osvaldo por parte de una ex pareja, Ana Oertlinger.

En una nota con A la tarde, la mujer relató la violencia que el ex jugador ejerció con su hijo, Gianluca, de 18 años.

"Le pegó en la cabeza, las costillas y los brazos", afirmó Ana Oertlinger en el programa de Karina Mazzocco.

En Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi Live, Dalma Maradona se refirió al caso y aclaró que no hablará por su hermana.

“Yo no voy a opinar de nada que no sepa. No tengo por qué responder ni por Daniel Osvaldo ni por mi hermana”, advirtió.

"No avalo ninguna situación de violencia", remarcó la hija del astro del fútbol.

Por último, Dalma precisó que sí conoce al hijo de Daniel, pero reiteró que prefiere mantenerse al margen de todo. "Yo al nene lo conozco, estuvo en la casa de mi hermana, adelante de mí no pasó nada. No quiero hablar de más”, cerró.