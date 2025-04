Ulises reveló que tiene que pasar por el quirófano y dejó a todos en shock en Gran Hermano

"Me voy a colocar bótox y a operar la nariz", precisó Ulises, ante el asombro de todos sus compañeros de convivencia.

"Me voy a hacer frente, boca, nariz y orejas... Todo lo que sea de canje", remarcó, mientras el resto de los jugadores no entendían si lo que estaba diciendo era una broma o realmente tiene intenciones de hacerse todos esos retoques.

"¿Y si te ofrecen alargar el pi...?", retrucó Chiara. "No, de eso ya tengo suficiente", le contestó el cordobés, filoso.

Embed

La Tana se sacó y disparó contra la producción de Gran Hermano 2024: "Le dieron información"

En una charla con Ciccarone Katia, La Tana Fenocchio explotó indignada contra la producción de Gran Hermano 2024. ¿El motivo? Siente que tienen un trato preferencial con Juan Pablo de Vigili.

"Tuvo un montón de info el chabón.... Me da bronca!", exclamó la chica de La Matanza, que enumeró los "privilegios" del jugador frente a los demás.

"Pidió el video de la novia... ahora los perros, la hermana y hasta info del afuera", mencionó La Tana, que está furiosa porque desearía poder tener contacto con el exterior y saber cómo está su mamá.

"Mi mamá sufre depresión. Ella no se quiere exponer, está bien... pero ¿por qué no me mandó un mensaje diciendo: 'estoy equilibrada'?", detalló, al explicar por qué el asunto le genera tanta indignación.

Habrá que ver si la producción toma alguna medida tras las fuertes declaraciones de La Tana.