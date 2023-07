Laura Ubfal, tras el duro cruce con Jey Mammon en Intrusos: "Es muy angustiante porque..."

Embed

Así las cosas, luego de la nota en el programa del canal de Palermo, la periodista confió, abordado por Socios del espectáculo (El Trece), cómo vivió el cruce en vivo que tensó el ambiente. "La nota me generó una gran angustia porque uno no es Tribunal, no es Justicia como para llegar a la verdad. Y es muy angustiante porque uno piensa en Lucas (Benvenuto), en todo lo que sufrió y en su vida", reveló Laura Ubfal.

Al tiempo que consultada sobre cómo sobrellevó la situación, admitió: "Me costó, me costó... Yo entiendo y lo conozco a Jey hace años, trabajé con él pero es una sensación enorme de angustia. Ojalá puedan demostrar su verdad, Jey y Lucas".

Asimismo, la periodista dejó en claro que "Fue rara la actitud de Jey, vino con una actitud a la defensiva, acusándonos a los de la televisión de tener la culpa de todo y no es fácil". Por último, reafirmó su postura que tanto molestó a Juan Martín Rago: "Me cuesta entender que una persona que estuvo tantos años con alguien no haya sabido de su vida. Fue muy duro. Él nos juzgaba a nosotros, difícil".

El momento más dramático de Jey Mammon en Intrusos: angustia, llanto e indignación

Este miércoles, Jey Mammon estuvo en el piso de Intrusos (América TV). En el programa de Flor de la V, el conductor y humorista habló de la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra y protagonizó un momento de mucha emoción.

El cómico recordó cuando fue que se enteró de la acusación del joven por primera vez. "Vino Fernando (Burlando) y le digo: 'vos sabes que esto no es así'. Me empiezo a desesperar, con mi papá en terapia intensiva", rememoró. "En la denuncia, Lucas dice: 'yo sé que esto prescribió'. Burlando me explica: 'Lucas pide la prescripción, el fiscal va a cerrar el caso'. Lucas sabía eso", agregó.

Jey remarcó que todo se resolvió de forma rápida y no le dio demasiada relevancia al tema porque su papá estaba al borde de la muerte. "Con mi viejo muriéndose dije: 'esto lo tengo que defender'. Burlando me respondió: 'ocupate de mi papá, que yo me encargo de esto'", precisó.

En ese sentido, el cómico afirmó que, si elegía insistir con su defensa, en los medios nadie le iba a creer: "Es muy probable que, aunque yo me hubiese defendido, pasaba todo esto".

Al finalizar, Jey remarcó que irá a los premios Martín Fierro 2023, como anticipó a PrimiciasYa. "El domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconde", concluyó.