Jey Mammon reapareció en Intrusos e hizo una dura confesión: "Estuve a punto de..."

Y añadió en un mano a mano con Flor de la V: "Si me pongo a pensar, me voy a España de nuevo, todo me parece injusto. No quiero que baje la espuma, quiero que la espuma esté acá (llevando su mano al cuello) y que quede claro lo que pasó y lo que no pasó".

"Fui muy inocente hasta que me pasó esto, ahora la inocencia la perdí. Hay mucha hipocresía en el medio, hoy no sé si quiero volver a la televisión", se defendió Jey.

Y dejó en claro entre lágrimas: "Si hay algo que yo desearía es ir los domingos a los Martín Fierro y creo que sí merecía estar nominado como mejor conductor. Lloro porque me cargué al hombro un programa muy heavy donde faltaba Gerardo (Rozín)".

"¿Telefe está equivocado de sacarme de la pantalla? Sí, fueron latigazos y piñazos como se trató el tema. La prescripción no me sirve un carajo, presenté testigos y pruebas para mi demanda. Yo estoy sobreseído, tendría que estar al aire, claro que sí", sentenció Jey Mammon.

"Viví un escarnio total, yo estoy seguro de lo que digo (sobre su vínculo con Lucas). Me estuve a punto de matar, de verdad te digo, no es joda", reconoció con crudeza.

Jey Mammon cambió de abogados y avanzó con las demandas contra Lucas Benvenuto y Ángel de Brito

Después de alejarse de la televisión tras hacerse pública la denuncia de abuso sexual de Lucas Benvenuto, Jey Mammon cambió de estrategia legal y se reunió con el nuevo estudio que lo representa.

El conductor irá a fondo en sus denuncias por calumnias e injurias al joven que lo acusó de abuso sexual, denuncia que se extinguió por el paso del tiempo en la Justicia y Jey fue sobreseído, y al conductor de LAM, Ángel de Brito, después de fracasar los intentos de acuerdo en la mediación extrajudicial.

En este contexto, el estudio jurídico Baños & Asociados que representa a Mammon detalló desde las redes sociales cuáles van a ser los pasos a seguir en la Justicia y las demandas a Benvenuto y De Brito, acusándolos de calumnias e injurias en medios de comunicación.

“Se hicieron eco de una denuncia falsa e inverosímil que fue presentada en el año 2020 sin ningún sustento legal que la avale y que fue sobreseída por resolución firme”, indica el comunicado del estudio.

Y se agrega: “Se hace saber que se han iniciado múltiples acciones legales contra diversos responsables y que en las próximas horas se sorteará la correspondiente querella criminal contra los imputados Lucas Benvenuto y Ángel De Brito”.

“Esto último toda vez que el primero no ha contestado a las intimaciones legales que se le cursaron a fin de brindarle la posibilidad de retractarse de los ilícitos cometidos mientras que, con relación al Sr. Ángel De Brito, se clausuró sin acuerdo el proceso de mediación extrajudicial”, se afirma en el escrito.