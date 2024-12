Lola Latorre quedó en shock al escuchar el jugado debut sexual de su mamá, Yanina

"Mi primera vez fue con una mujer... ¿Te molesta escuchar esto, Loli?", deslizó la angelita con su hija sentada al lado.

Inmediatamente la modelo se llevó la manos a la cara y exclamó: "¡No me jodas! No me contás nada". “Vos no me contás que te peleas con Felipe, yo tampoco te cuento", retrucó Yanina.

“No voy a decir el nombre pero debuté con una mujer porque en mi época en el colegio de monjas era todo muy reprimido. Fue en la casa de ella, cuando vas a dormir a lo de una amiga, terminás engrampada”, detallo la invitada mientras Lola no salía de su asombro.

Yanina Latorre acusó a Darío Barassi de estar "blindado" y recibió una certera reacción del conductor

Yanina Latorre acusó a Darío Barassi de estar "blindado" en los medios y recibió una sorpresiva respuesta del conductor a través de las redes sociales.

Fue durante una entrevista en Rumis donde la panelista de LAM, América Tv, apeló a su estilo sin vueltas y mencionó la protección de algunos famosos que reciben desde los medios, ante la consulta de qué famosos no reciben críticas.

“Yo nos le creo tanta bondad (a los famosos). Para mí habría que respetar a Mirtha (Legrand) y a Susana (Giménez, que creo que son la farándula por todos los años que tienen. Hay cosas que a ellas se les perdona", comentó Yanina.

Y observó en esa línea: "A los demás no, es verdad, Barassi (Darío) está blindado. Es tan miedoso el gordo que le llegas a pegar y se muere".

"Yo Igual lo amo a Barassi pero me gustaría que se mande alguna cagada y que salga en todos lados porque es perfecto viste, tipo Nico Vázquez: nunca hacen nada malo”, dejó en claro la panelista.

Al enterarse de los picantes dichos de Yanina Latorre en la entrevista, Darío Barassi escribió en su cuenta de X al respecto y respondió buena onda: “Te amo, Yanina. Dame asado y te daré basura”.