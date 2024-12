Tras su invitación a Olga, Yanina Latorre expuso a Migue Granados y lo liquidó: "Estaba todo..."

"Yo pasé por la calle y ellos me hicieron entrar como diciendo 'uy, qué casualidad'. Y en realidad era mentira, estaba todo eso armado. Migue es tan inseguro que en lugar de anunciar que voy yo, cosa que yo le rompí el or... porque encima le subí un montón las visualizaciones y se viralizó todo, él no quería ni siquiera decirle al público 'la invité yo'. 'Vos hacé que pasás, te saludo por la ventana y te invito a pasar", contó filosa.



Y continuó: "¿Vos te pensás que voy a caminar por Olga y y voy a entrar una hora y media a charlar con Migue Granados que no tengo nada que hacer? ¿Vos te pensás que yo camino a la mañana por Nicaragua?".

"No se hace cargo de que él me invitó. Y yo voy, me cag... de la risa, se viraliza y te subo las vistas, cuando me fui bajó porque mi gente se fue conmigo", remarcó.

Por último, le tiró flores a Luzu TV, la competencia de Olga. "En cambio Luzu no hace eso, te vende, te publicita, ellos tienen ese tema que no está bueno", cerró.

Nico Occhiato habló de la feroz guerra del streaming con Migue Granados: "El que se va..."

Desde hace algunas semanas se planteó una gran polémica en el mundo del streaming por el aparente éxodo de muchas figuras de la programación de Nico Occhiato (Luzu Tv) que fueron tentadas para sumarse al staff de Migue Granados (Olga).

En este sentido, Nico Occhiato habló con el ciclo Intrusos, América Tv, y se refirió a la decisión de quienes dejan su canal para buscar otro rumbo laboral en el 2025.

Sobre el verano que se viene y la salida del ciclo Tarde de Tertulia, el conductor explicó: "La decisión fue mía que no vayan a Pinamar, que es una gran apuesta que me tiene muy contento (la temporada de verano)".

"Están los más talentosos acá, aparte somos los líderes. Así que que los vengan a buscar no me parece ofreciéndole muchísima plata. Así que me parece bien que los vengan a buscar. Me enfoco en los que se quedan", profundizó Nico Occhiato.

En cuanto a los trascendidos de las salidas de sus figuras al canal de Migue Granados ante una mejor propuesta económica, Occhiato comentó: "No hablé con Migue, es su estrategia, me parece bien".

Y el cronista Alejandro Guatti le consultó: "¿Vos harías lo mismo? (de buscar a alguien con trabajo de la competencia)". Y Nico contestó firme: "No".