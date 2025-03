Yanina Latorre reveló la millonaria cifra que le pide Ana Rosenfeld en una nueva demanda: "¡Vayan a laburar!"

"Hoy me llegó una nueva carta documento y les voy a decir lo que me piden, es tremendo", comenzó la conductora. "Es de Ana Rosenfeld que ya me ganó un juicio por 25 mil pesos y hoy me llegó otra", añadió.

Y explicó la exorbitante cifra que le solicita la abogada: "¿Saben cuánto me pide? Era un juicio penal el otro, ahora es un juicio civil, injurias. ¡500 mil dólares! ¡Vayan a laburar loco!".

"La que no ganó un juicio me pide 500 lucas porque yo conté, que lo escuché en un programa y tengo la fuente, algo que escuché a unas ex clientas. Como yo lo repetí, citándolo, no enjuicia a la clienta que lo dijo, a mí", explicó sobre el motivo de la demanda de Ana Rosenfeld.

Yanina Latorre siguió entre risas: "Me deben ver muy millonaria, no sé. Antes de darle 500 lucas a Rosenfeld le pido perdón de rodillas. Estoy podrida, todos los días me cae uno".

"Yo perdí el juicio penal porque la traté mal en Instagram, lo apelé en casación. Lo hago por el honor, no pagué las 25 lucas. Me queda un antecedente penal por el juicio, es viva Rosenfeld", finalizó la conductora sobre el nuevo conflicto legal que tiene con Ana Rosenfeld.

yanina latorre ana rosenfeld.jpg

La categórica reacción de Yanina Latorre tras las acusaciones de Morena Rial por supuestas infidelidades

Desde que obtuvo su libertad tras quedar detenida por robo, Morena Rial volvió a las redes sociales más cargada que nunca y en las últimas horas volvió a apuntar contra Yanina Latorre e hizo fuertes acusaciones.

"Yanina le habría sido infiel a puntita desde hace varios años. Dejaba su camioneta estacionada en Jumbo Pilar y se cruzaba a otro auto donde la esperaba...Ampliaremos", escribió en una historia de Instagram.

En tanto, la conductora decidió responderle en su programa Sálvese Quien Pueda, América Tv, y lejos mostrarse enfurecida hizo un descargo como el ácido humor que la caracteriza.

“Ayer tuve un gran día, fui tapa, me hice la linda, fotos, tengo propaganda propio… ¿Pero pueden creer que un día me duro el divisimo? No te podes pelear con Morena Rial”, comenzó diciendo.

Luego puntualizó en sus acusaciones y disparó: “¡More! No tengo un amante, tengo diez. Camioneta no tengo, a Jumbo no voy, y cojo sin parar pero no salgo chorear con un bebé en brazos”.