Yanina Latorre liquidó a Nancy Pazos y la tildó de mala compañera: "No tiene..."

"Esto es algo unánime, nunca nadie la defiende. No tiene amigos en el medio, no tiene grupo de trabajo. Ángel (de Brito) la detesta, dijo que con la única persona con la que no volvería a trabajar es con ella", siguió Yanina.

Y continuó filosa: "Es muy detestable, y de todos lados siempre se va mal". Instantes después, opinó sobre su trabajo en el ciclo A la Barbarossa y dijo: "Si fuera tan buena la pondrían a conducir, la pondrían en reemplazo de Georgina, y lo evitan siempre. De hecho, es tan mala que cuando otro compañero va a conducir, ella se va a su casa".

Días atrás, en el streaming de Bondi, Antonelli había comentado sobre Pazos: "Es muy inteligente para ser mala. Es muy mala, no conozco persona más mala”.

Yanina Latorre reveló este miércoles cómo es la compleja relación entre Marixa Balli y Ximena Capristo, sus compañeras de LAM (América TV).

"Se odian", afirmó Yanina en su programa radial de El Observador. "Marixa, si venía hoy Capristo a la cena, no venía", contó. "Ah, mala onda en serio", comentó su compañera Pía Shaw.

"Es real todo lo que te estoy contando. A Capristo le chupa tres huevos, se banca la que venga. Marixa está odiada. No está cómoda. Ahí no veo mucho afán de amigarse", siguió la angelita.

"Lo mismo le pasó con Nazarena (Vélez), pero recompusieron un día al aire", dijo Yanina sobre el vínculo entre Balli y Vélez.

Cabe recordar que recientemente la ex Gran Hermano se sumó al equipo del programa de Ángel de Brito y La Cachaca la recibió con la peor de las ondas.