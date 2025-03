Así fue el tenso reencuentro de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio tras su breve romance: las fotos con los detalles

Ginocchio evento.png

Así las cosas, anoche Juli y Marcos se reencontraron en un evento repleto de famosos, donde si bien posaron para las cámaras, durante toda la noche se evitaron según confiaron los presentes.

Poggio Ginocchio.png

En tanto, mientras que el salteño se mostró serio y un tanto incómodo, Poggio intentó disimular un poco más. De hecho, al momento de hacer una foto conjunta con el resto de las celebrities, los exhermanitos optaron por quedar bien separados.

Por su parte, el periodista Gustavo Méndez, presente en el evento, fue quien alimentó las versiones de cierto malestar entre ambos. Luego de que un seguidor le comentara que notó una falta de conexión entre los ex hermanitos, el panelista indicó: "Vi lo mismo que ustedes, pero en el lugar fue más evidente: cero onda, sonrisa para las cámaras y después cada uno se fue para su lado sin mirarse, sin un dejo de complicidad".

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio evento.png

RS FOTOS.

Julieta Poggio habló de más y reveló que Marcos Ginocchio y la China Suárez tuvieron un romance

En El Ejército de LAM, el programa de streaming de Bondi Live, Julieta Poggio se refirió al vínculo que tuvo con Marcos Ginocchio y reveló si la China Suárez salió con el ganador de Gran Hermano al mismo tiempo que ella.

"Estaba medio enamorada", comenzó diciendo la actriz en el recorte. "¿De Marcos?", le consultó Pepe Ochoa. "Sí, estaba mal con todo", le dijo y siguió con su respuesta.

"¿Vos no cruzaste fechas con la China?", quiso saber el panelista de LAM (América TV)."No, no, cero", negó Poggio. "Mucha gente especulaba en su momento que la China le había robado a Marcos en el momento que estaba Juli", acotó Ochoa.

Luego, le preguntaron: "¿Por qué no despegó esa relación?". "Somos personas muy distintas. Hoy volvimos a tener la relación que siempre tuvimos adentro de la casa, y me pone contenta tener su amistad", aseguró.

"Yo también me comí un poco lo que fue 'Marculi' y me comí mi propia película, digamos. Era mucho", reflexionó la ex Gran Hermano.