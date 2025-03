La furiosa pelea de Lourdes y Bati en Gran Hermano por uno de los temas que más preocupan en la casa

"Che flaco, la próxima que digas que no tenemos que ir más al súper hablalo conmigo, no con Sandra", pudo vérsela a Lourdes encarar a Bati después de que Priore le comentase que el rubio había dicho que ella había hecho "una compra de mierd...".

"Hubo falta de comunicación. Yo no dije que ustedes no vayan más al súper. Dije que fue una mala compra, ahora si a ustedes les llegó por Sandra..." se justificó él. Pero Lulú lo increpó molesta: "Vos hablás con Sandra, ese es tu error porque, si te pasa siempre lo mismo... es por algo".

Fue allí cuando la pescadora aclaró que no había hablado con ella. "Estaba acá con Furia y ella dijo: 'Lo lamento, Sandra se ofreció para ir y dijeron que no'. No es que vino a decirme que era una compra de mierd...", señaló.

"¿Yo dije que no tenían que volver a ir?", preguntó entonces fastidiado Bati, a lo que Sandra señaló: "No, lo que dijiste es que no habían comprado ni leche ni verduras y que no había sido una buena compra".

A esa altura, Lourdes lo increpó furiosa: "¿Quién sos vos para decir que fue una compra mala?". Pero Larrivey no se achicó y argumentó: "Alguien que vive en esta casa y piensa que fue una compra mala".

"Y después los humos los tengo yo, me encanta. Para mí esto no es un juego porque a mí me rompe que sólo te hagas el vivo conmigo", aseveró Lourdes, pero ya sin paciencia alguna Bati le dejó en claro: "Nadie te va a pasar por encima pero vos no te podés creer más que nadie".

En tanto, luego de varios minutos de altercado, Martina Pereyra, que fue la otra jugadora que fue al supermercado con Lulú, intervino tratando de mediar en la pelea. "Lo único que te voy a decir Bati es que las compras no se critican porque todos sabemos que es difícil", sentenció la rubia pero a esa altura el hermanito arremetió con todo contra Lourdes al asegurar a los gritos pelados: "Sos la urraca de Sandra. Sos una soberbia".

Sandra analizó el ingreso de Catalina Gorostidi a Gran Hermano 2024 y la liquidó: "Se hace la..."

Este jueves ingresó Catalina Gorostidi a Gran Hermano 2024 (Telefe) en reemplazo de Juliana 'Furia' Scaglione, quien abandonó el reality el último miércoles.

"Es salada", comenzó diciendo la pescadera en una conversación en el patio con Ulises Apóstolo. "Es picante, si estuvo en la edición anterior es picante", consideró el cordobés.

"Se fue a la mierda igual, no estuvo mucho tiempo", recordó Sandra sobre su paso por la competencia. "Se hace la mala, va a venir para lo mismo", remarcó la participante.

"¿La rompió?", le consultó Ulises. "Un ratito", le respondió Priore. "Lo logra, si es picarla, lo logra", observó Apóstolo. Luego, Sandra agregó: "Esto nos distrae un poco, amansa".