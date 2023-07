Luis Ventura quebró en llanto al contar el momento más duro de su vida

Embed

"Un día me llaman y me dice que estaba internado. Estaba en una clínica que quedaba en la facultad donde yo estudiaba", añadió. "Tenía previsto ir antes de entrar a estudiar. Cuando llego a la recepción de la clínica, quiero entrar y me dicen: 'terminó el horario de visitas'", siguió.

Ventura mencionó que optó por irse, aunque luego descubrió que luego iba a arrepentirse de esa decisión. "Yo si me hubiera puesto en 'perro', entraba, pero bueno, no lo veo hoy, lo veo mañana", señaló y agregó: "A la medianoche recibí un llamado diciéndome que me tío había muerto".

Al finalizar, el panelista -visiblemente movilizado- expresó que nunca pudo superar no haberlo visto a su tío antes de su partida. "Fue una puñalada en el medio del pecho. Es una asignatura pendiente porque le fallé a alguien que no me falló nunca, al tío José", concluyó.

La teoría de Luis Ventura sobre el odio de Jorge Rial en su contra: "Creo que él está..."

Jorge Rial y Luis Ventura fueron grandes compañeros de trabajo y amigos entrañables. Tras la salida del presidente de APTRA de Intrusos, la relación nunca volvió a ser la de antes. Ahora, en un momento de enorme tensión, el conductor de Argenzuela lleva a la Justicia al periodista de América TV.

Este viernes en A la tarde, el panelista arrojó una teoría, que explicaría por qué Rial trata de vincularse a él, al menos, desde los tribunales. "Creo que Jorge está enamorado de mí. Lo digo de verdad", sostuvo.

Ventura dio los argumentos detrás de su hipótesis. "No suelta. ¿Qué tengo que ver yo con él ahora, 10 años después? Dale conmigo, con APTRA, con el Victoriano Arenas, con El Porvenir. Yo no lo nombro", añadió.

El periodista recordó que, hace poco, tuvieron una acercamiento, pero él se sintió traicionado: "Se juntó conmigo para pedirme disculpas. En lugar de pedirme disculpas, se sacó una selfie y salió corriendo para subirla a la redes y promocionar su programa".

Al finalizar, Ventura remarcó que no tiene intenciones de entablar vínculo alguno con su colega. "No le di más bola. De hecho, no tengo el teléfono de él", concluyó.