El gran temor de Jorge Rial que le confesó a Luis Ventura: "Él tenía miedo de..."

"Él tenía miedo de que lo asesinaran o que le pasara algo. Entonces yo iba a quedar a cargo de todo lo que es el patrimonio y todo lo que era la vida de Morena. Esto fue cuando yo estaba en Intrusos. Me hizo firmar documentos. Yo lo que hago, dentro de lo que puedo, es cuidar a una niña que se convirtió en mujer y es madre", contó Ventura.

Acto seguido, disparó contra Rial: "A este papanatas que se cansa de tirar cartas documentos, según él, nunca me llegó una, dice que mandó cinco. Le pido por favor que le envoque a mi dirección y si no, que me la mandé al canal. Soy el primero que quiere ir a esa mediación. Ahí mismo le voy a plantar un juicio penal y un juicio civil".

Ángel de Brito le preguntó por los juicios que le quiere llevar a cabo. "Me cansé de que me trataran de corrupto, de ladrón, como dijo quinientas veces. Quiero saber cómo apareció mi nombre en los Pandora Papers, como apoderado de no sé qué guita que él manejó. No sé qué tengo que ver, no sé qué es", le respondió.

"Quiero ir a juicio hasta las últimas últimas consecuencias", subrayó Luis. "No tengo ningún problema, como tampoco tendría problema de sentarme con ese pel... a tomar un café",lanzó. "Es un bolu.. desaprovechar la vida de una hija como lo está haciendo", opinó.

Luis Ventura durísimo contra Jorge Rial en medio de su pelea judicial: "Fuiste cobarde toda la vida"

La guerra pública y judicial entre Jorge Rial y Luis Ventura parece no tener tregua a corto plazo y en las últimas horas se abrió un nuevo capítulo entre los dos.

En la noche del martes en el ciclo Polémica en el bar, América Tv, el periodista le contestó con todo a su ex amigo luego de que lo acusara de no presentarse a las últimas mediaciones pautadas.

"¡Qué caradura, un sinvergüenza! Nunca recibí una carta documento. El 8 de agosto tengo una nueva audiencia, espero que estés porque sos muy cagón. Has sido cobarde toda la vida escondiéndote debajo de la mesa, además te voy a demandar penal y civilmente", dijo sin vueltas Luis Ventura.

Y siguió muy enojado: "Después de haberme rajado de mi laburo por haber dicho la palabra ‘aborto’, yo no te voy a decir qué hiciste vos con esa palabra... Debería decírtelo porque lo tenías adentro de tu casa. Y sin embargo lo permitiste. Que te hagas el pelot... en televisión no me la banco. Te voy a hacer juicio. Ya que sos tan macho el 8 de agosto quiero ver si te la bancas".

"Dice ‘aprovecharon de mi hija’, ¿Aprovecharon de mi hija? No tengo ni el teléfono de ella, me llama ella a mí. No la voy a nombrar, yo no soy el padrino de Morena. Cuando se cortó las venas, me mandó una foto... ¿El papá dónde estaba? Lo llamó medio canal y no atendía. Y al otro día salió diciendo yo llamé a la ambulancia. Caradura, vos no apareciste. Yo llamé a la ambulancia, llamé al psicólogo, psiquiatra al clínico...", continuó furioso el periodista.

Y cerró: "¿Él no se ponía el pañuelo celeste? Después pasó algo que se cambió el color del pañuelo. Argumentó todo eso para tapar su verdadera intención que era voltear al boludo del amigo que tenía al lado que se había convertido en una piedra en el zapato".