Mar Tarrés comenzó a vender sus fotos eróticas en Divas Play y publicó un fuerte adelanto 

Luego, la influencer y modelo plus size enfrentó a quienes la cuestionaron por el contenido de las imágenes. “Lo gorda no te quita lo sexy. Fue la sociedad quien nos quitó muchos derechos a las personas que no encajamos en el cuerpo hegemónico, y uno de esos es vivir nuestra sexualidad con libertad. Amén amigas. Sean felices, gocen que la vida es una sola. Cada cuerpo es una obra de arte. Ser sexy es una actitud, no un cuerpo estereotipado. Es sexy en que quiere, no el que puede”, arrojó.

La suscripción para ver sus imágenes más hot en Divas Play cuesta 10 dólares. Allí también trabajan otras famosas, Flor Vigna, María Fernanda Callejón, Silvina Luna, Silvina Escudero e Ivana Nadal.

Mar Tarrés

Barby Silenzi compartió un adelanto de su video más osado para Divas Play

Barby Silenzi enloqueció a sus followers con un video que contiene imágenes de ella en una producción para el sitio de adultos Divas Play, pero las tuvo que retocar para no ser sancionada.

La pareja de El Polaco subió a su Instagram las imágenes, editadas con emojis en un breve corto ya que no quería que se viera de más, y así evitar otro cierre de cuenta.

Cabe destacar qye Barby Silenzi es una de las famosas argentinas que se destaca en Divas Play. El servicio se puede contratar por tiempo indeterminado o hay ofertas por meses.

En caso de que una persona quiera acceder a todos los contenidos por un mes, se debe abonar 15 dólares. Además, el sitio aclara que se agregará un costo de transacción de U$ 0.99.