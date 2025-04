Un destacado periodista no pudo renovar el registro, armó un escándalo y Nancy Pazos lo mandó al frente

"La psicóloga, que es una persona hace muchísimo tiempo trabajando en esto, es una de las mejores profesionales, se negó a firmar", continuó Pazos.

Y contó qué postura habría tomado el periodista al momento de ser rechazada la renovación de su licencia por no pasar el test psicológico de rigor.

"Este periodista se negó a firmar y dijo que antes quería hablar con su abogado, porque no podía ser que por unos dibujitos lo retengan y pidan certificado", remarcó Nancy.

Y contó cómo se terminó solucionando el inconveniente en favor del protagonista: "Al día siguiente, después de quejarse el periodista obviamente de esto, fue a sacar la licencia en Avenida Roca, en Soldati. Le dieron de baja el trámite con la retención en psicología y le volvieron a iniciar el trámite. Obviamente, el periodista se llevó la licencia".

Y sobre el final, Pazos hizo una pícara pregunta dejando una pista de quién podría ser el protagonista de la historia: "¿Todo esto es cierto Luis Majul, te pregunto a vos?", concluyó.

¿Le contestará el conductor?

Matías Vázquez furioso con la actitud de Nancy Pazos: "Ahora te hacés la cocorita y realmente..."

Pampito contó en Puro Show que Nancy Pazos se negó a dar notas a su programa y se mostró indignado al contar el escandaloso motivo que la llevó a tomar esa decisión.

“Nancy dijo que no le da notas a este programa porque dice que yo soy muy ‘gorila’, ¿cuál sería el problema?”, dijo el conductor del ciclo que se emite por El Trece.

Por su parte, Matías Vázquez reaccionó fuerte también contra Pazos: “No, no, Nancy, eso no se hace. Si una periodista como vos, una mujer que habla de todo, de golpe discrimines así a nuestro cronista Walle y te hagas la cocorita, realmente rompe un poquito las pelotas”, arrojó Vázquez.

“¿Sabés qué es una falta de respeto? Porque me acuerdo que muchas veces también la fui a buscar como cronista y ella cuando quiere hablar te pide que hables y si no, te pasa por encima. Así que acá me parece que se fue muy de mambo esta mujer”, agregó Matías.

“Es que lo que dije, que nos discrimina, y me lo acaba de confirmar ella. Yo dije ‘nos discrimina por lo que pensamos, por nuestra ideología’, y lo acaba de confirmar, sí, nos discrimina”, señaló Fernanda Iglesias.

“Peor, ella no está abierta al debate. O sea, si vos sos de la vereda de enfrente, ella no habla con vos. Es peor todavía”, señaló Pochi.

“No la busquemos más a Nancy, listo. No nos quiere dar nota porque supuestamente pensamos distinto a ella. (…) Lo bueno es que ya lo dijo públicamente y queda expuesto que no nos quiere dar nota porque supuestamente somos gorilas”, cerró Pampito.