Marian Farjat reveló que Rodrigo de Paul le mandó mensajes luego de terminar con Camila Homs

“Nunca me imaginé que se iba a viralizar. Claramente tengo que sacar gente de mejores amigos porque no son fieles”, dijo incrédula la ex hermanita.

image.png

Entonces, contó cuándo cree que el futbolista del Atlético Madrid le escribió: “Yo creo que habrá sido hace poco. Me habló y después lo borró y yo lo vi, pero tarde. Lo vi pero tarde”, se lamentó la influencer.

“Calculo que fue hace poco porque él estaba con Cami Homs antes, así que no sé”, sumó y agregó: “Básicamente fue esa la historia, no tengo mucho más para decir. Lástima que no lo vi antes porque si no se picaba”.

Farjat aseguró que el jugador le envió los mensajes pero luego los borró.

image.png

El fuerte exabrupto del papá de Camila Homs al hablar de Rodrigo de Paul

El jueves, trascendió que el conflicto legal que Rodrigo de Paul atraviesa con Camila Homs tras su escandalosa separación podría dejarlo afuera del Mundial Qatar 2022.

En medio del revuelo mediático, el papá de la modelo, Horacio, habló con sobre la polémica ruptura de su hija y arrojó un fuerte exabrupto a Rodrigo.

Además, aclaró que Camila no quiere perjudicar a su ex, sino llegar a un acuerdo en la Justicia.

"Son chicos y están viendo cómo pueden solucionar sus problemas, pero es más lo que se habla que la realidad", dijo el señor en diálogo con ADN Noticias.

“Yo tuve algunos problemas con Rodrigo últimamente, pero no le deseo el mal. Rodrigo no es mal chico, sí es un pelotud... pero no mal chico. Esa es la realidad”, fue el duro exabrupto que Horacio le dedicó a De Paul.

Por último, se refirió a cómo está hoy por hoy el vínculo entre la expareja, que tiene dos hijas: "Yo resumo cómo están las cosas y no están bien, porque si lo estuvieran no habría un juicio de por medio”.