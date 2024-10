Melody Luz salió al cruce tras las hirientes críticas a su cuerpo: “Soy así y...”

“Este es un video para vos, que dejás de hacer cosas o no te vestís como te gustaría por miedo a las críticas. La vida es una y nadie es tan importante como para que vos dejes de hacer lo que te gustaría. Bailá, ponete la pollera y el top, mostrá esa parte que te da un poco de pudor. El otro te va a criticar igual”, planteó de entrada desde su cuenta de TikTok.

Y tras ello, se refirió a los haters que la atormentan desde hace años criticando su físico. Dejando en claro que genéticamente siempre fue flaca y que esa condición la acomplejaba mucho en la pubertad por las comparaciones y los hirientes comentarios, después del parto de Venezia su cuerpo cambió y las críticas continuaron igualmente.

Así fue que Melody aseguró que los años de terapia la ayudaron muchísimo. “Soy así y me acepté. Me amo, por suerte. Mi cuerpo cambió después del embarazo y me bardearon por eso. Ahora que volví a mi peso naturalmente también me critican. Por suerte, hago tanta terapia que yo siempre me mostré. Siempre va a estar el que te critica, vos hacé y ponete lo que se te cante”, concluyó tajante.

Melody Luz furiosa ante las críticas por no mostrar la cara de su hija Venezia: "Los ovarios explotados"

Melody Luz y Alex Caniggia decidieron preservar en público el rostro de su hija Venezia desde su nacimiento hace ya un año. Lo cierto es que desde las redes sociales, la bailarina compartió un video donde respondió a las constantes críticas que recibe por no dejar que se vea la cara de su hija en público.

“No tengo los ovarios a punto de explotar, los tengo ya explotados creo. O sea, ya me rompieron bastante las pelotas, para ser clara y concisa, con el siguiente tema, y con otras cosas también”, comenzó Melody Luz su contundente descargo.

“Me tienen un poco harta cuestionando por qué no muestro a mi hija en redes sociales. Para empezar, es porque soy la madre y así lo elijo, y si creo que está bien, me parece que no debería de cuestionarse, ¿no?”, continuó.

Y remarcó: “La gente es muy metida y le gusta hablar al pedo, así que a esa gente que le gusta hablar al pedo vamos a intentar a ver si les entra y les queda ahí".

“Exponer a menores en redes sociales me parece que no sabemos las consecuencias que tienen, creo que confiamos que la mayoría de las personas son buenas, y me encantaría creer que son buenas. Y creo que aún así no la mostraría”, manifestó Melody Luz.

“No la muestro porque ella no tiene el poder de elección. Si el día de mañana me dice ‘che ma, ¿por qué subiste esta foto mía o esta cara mía si yo no quería?’, tendría que responderle que tiene razón”, siguió firme en la postura que tomaron con Alex Caniggia de preservar a su hija de lo público.

"Prefiero no mostrarla y que ella el día de mañana elija. Alex ha sido expuesto desde el nacimiento sin poder de elección. Si una persona que estuvo expuesta desde chico decide no exponer a su hija, ¿no creen que por algo será?", explicó la bailarina.

Y cerró: "Si me cruzan en persona yo la muestro con todo el orgullo del mundo porque es hermosa y estoy súper orgullosa de mi creación. Pero en redes por el momento no van a ver su cara, así lo decidimos y así me parece que está bien".