Ascensor, miradas cómplices y cena íntima: las fotos de Sabrina Rojas y José Chatruc en Brasil

Otro de los aspectos que no pasó inadvertido fue el look elegido por Sabrina Rojas para disfrutar del sol. Desde la arena, la modelo lució una microbikini de estampa animal print en tonos amarillo y negro, una combinación que fusiona audacia y tendencia.

La elección no fue al azar. El animal print vuelve a posicionarse con fuerza esta temporada, aunque con improntas más limpias y definidas. En su caso, optó por un conjunto de líneas simples: corpiño minimalista con tiras finas y una bombacha regulable que resalta la figura y aporta un aire relajado.

IG Sabrina Rojas en Brasil con chatruc

Pero no todo fue playa. Por la noche, la pareja también tuvo su momento especial. Fue la propia ex de Luciano Castro quien lo mostró en sus historias de Instagram con una imagen de José Chatruc sentado a la mesa de un restaurante al aire libre, copa de vino en mano, acompañada por la frase "Mi cita". En paralelo, compartió otra foto similar de ella misma, aclarando que se trataba de la cita del exfutbolista.

El gesto romántico no quedó ahí. José Chatruc replicó la publicación y sumó su toque personal: debajo del mensaje original, agregó entre paréntesis "Mi cita", y completó con humor: "Soy malísimo con las fotos! Se agradece el gesto de doña Rojas".

Así, este viaje cumple varias funciones: un descanso compartido, una vidriera de estilo y, sobre todo, la confirmación de un vínculo que se muestra cada vez más firme. Entre momentos íntimos, guiños románticos y elecciones fashion acertadas, Sabrina Rojas vuelve a marcar tendencia incluso en la espontaneidad.

Sabrina Rojas y José Chatruc - cita

Qué decía Sabrina Rojas sobre su relación con José Chatruc un mes atrás

Tras atravesar una relación que no tuvo el desenlace esperado con Lechuga Liñares, Sabrina Rojas optó por abrir nuevamente la puerta al amor. Sin apresurarse a definir etiquetas, la actriz y conductora comenzó a mostrarse receptiva a la idea de compartir su rutina con alguien especial, en una etapa más tranquila pero sin cerrarse a lo que pueda surgir.

En ese contexto, el nombre de José Chatruc empezó a resonar con fuerza en su círculo más cercano. El exfutbolista, a quien Sabrina conoce desde hace años, comenzó a ganar protagonismo en su vida cotidiana. Ya desde fines de febrero, ambos fueron vistos compartiendo cenas y salidas, lo que despertó rápidamente versiones sobre un posible vínculo sentimental. Sin embargo, en aquel momento, Chatruc buscó bajar el tono de las especulaciones al asegurar en Intrusos (América TV) que entre ellos existía únicamente una amistad, basada en una historia en común y en amistades compartidas.

Pero la palabra de Sabrina Rojas sumó nuevos matices poco después. En una charla con Para Tí, la conductora decidió explayarse sobre el tipo de relación que mantenía con el exjugador, dejando entrever una cercanía especial que no pasaba desapercibida.

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“Estoy sola. Con Pepe es raro porque nos conocemos desde hace tiempo, que nos venimos vinculando en cenas, salidas, compartiendo. Lo veo más a él que a mis amigas íntimas. No hay un título, nada que decir más que conociendo a una persona que ya conozco, un poco más. Somos amigos ”, expresó en marzo, describiendo un vínculo que, si bien no tenía rótulo, evidenciaba una conexión cada vez más fuerte.

Más allá de esa definición, lo que realmente captó la atención fue el tono distendido con el que se refirió a la posibilidad de que la relación evolucionara. Fiel a su estilo, Sabrina Rojas apeló al humor para dejar abierta una puerta que, por entonces, parecía apenas entreabierta.

“Si no sucede conmigo, lo estás vendiendo espectacular para que tenga mil candidatas ”, lanzó entre risas, dejando flotando la idea de que, aunque en ese momento se tratara de una amistad muy cercana, no descartaba que el vínculo pudiera transformarse. Con el correr del tiempo, esa posibilidad que parecía lejana terminó tomando forma en la realidad.