Jesse & Joy anunciaron sus shows en Argentina: cuándo serán

El regreso a la región llega después de un 2025 particularmente activo. En mayo, los hermanos Huerta publicaron “Lo que nos faltó decir”, su séptimo álbum de estudio y primer material nuevo tras cinco años, producido por Jesse junto a Martin Terefe (Shawn Mendes, Jason Mraz, Train), grabado entre Londres, Nueva York, Los Ángeles, Bogotá y Ciudad de México, con colaboraciones de Carlos Vives, Banda MS, Elsa y Elmar, Edén Muñoz y Poo Bear. En septiembre, HBO Max estrenó “Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos”, serie documental de cuatro episodios producida por Mandarina Contenidos. Ese mismo año, Joy Huerta fue nominada al Premio Tony como compositora del musical de Broadway Real Women Have Curves.