Jesse & Joy anunciaron sus shows en Argentina: cuándo serán

Con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 12 mil millones de reproducciones acumuladas en plataformas digitales, seis Latin Grammy —incluido Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por ¿Con quién se queda el perro? (2012)— y un Grammy anglo en 2017 por Un besito más, los shows del LATAM Tour repasarán el cancionero que Jesse y Joy construyeron desde su debut en 2006: Espacio sideral, ¡Corre!, Dueles, La de la mala suerte, Ecos de amor, ¿Con quién se queda el perro? y una selección del último álbum.