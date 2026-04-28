Fito Páez llega al estadio Único de La Plata

El tour propone un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con la precisión artesanal que distingue a Páez. Cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

Sale el Sol Tour 2026 es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas. Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música.

Las presentaciones recientes en el Movistar Arena dejaron entrever el pulso de esta nueva etapa: un show intenso y emotivo, con un repertorio que cruza distintas épocas de su obra y una puesta, a cargo de Sergio Lacroix, que potencia cada momento sin perder la esencia.

Algo similar ocurrió en Neuquén y Mendoza los días 15 y 17 de abril, respectivamente, en los shows que funcionaron como antesala de esta gira federal y rutera. Sin adelantar demasiado, lo que sucede en escena confirma que se trata de una experiencia pensada en cada detalle, donde la conexión con el público vuelve a ocupar un lugar central.