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Fito Páez llega al estadio Único de La Plata

El show marcará su regreso a los escenarios masivos en la provincia de Buenos Aires, con una propuesta pensada en gran formato, acorde a la escala de uno de los estadios más imponentes del país.

28 abr 2026, 12:00
Fito Páez
Fito Páez

Fito Páez se presentará el próximo 31 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona, en una de las fechas más importantes de su año en Argentina.

El show marcará su regreso a los escenarios masivos en la provincia de Buenos Aires, con una propuesta pensada en gran formato, acorde a la escala de uno de los estadios más imponentes del país.

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EL TOUR COMO CONTEXTO

En el marco del Sale el Sol Tour 2026, Fito Páez abre un nuevo capítulo en su recorrido artístico y anuncia las primeras fechas de su esperada gira por el país, un proyecto que marca el inicio de una etapa completamente renovada en su carrera.

El tour propone un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con la precisión artesanal que distingue a Páez. Cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

Sale el Sol Tour 2026 es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas. Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música.

Las presentaciones recientes en el Movistar Arena dejaron entrever el pulso de esta nueva etapa: un show intenso y emotivo, con un repertorio que cruza distintas épocas de su obra y una puesta, a cargo de Sergio Lacroix, que potencia cada momento sin perder la esencia.

Algo similar ocurrió en Neuquén y Mendoza los días 15 y 17 de abril, respectivamente, en los shows que funcionaron como antesala de esta gira federal y rutera. Sin adelantar demasiado, lo que sucede en escena confirma que se trata de una experiencia pensada en cada detalle, donde la conexión con el público vuelve a ocupar un lugar central.

Fito Páez Movistar Arena 3

     

 

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