El video del terrible accidente de Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero: cayó de nuca y terminó lastimado

La ex Combate compartió las imágenes del dramático momento registrado por las cámaras de su casa y contó detalles de cómo está Luca tras la fuerte caída.

"¡Fue solo un susto! Nunca él se había sentado así, después de ese golpe no se sienta más. Los accidentes pasan, pero quizás buscar de equipar la casa con pequeñas cosas. Lamentablemente son accidentes que ocurren en un abrir y cerrar de ojos. Y el banco que no caiga de una, fue una especie de roll", explicó Mica Viciconte en sus historias de Instagram.

Y remarcó más tranquila: "Lo más importante es que el está super bien. Como dije fue solo un susto. Automáticamente hablamos con su pediatra y seguimos los pasos de él. Y esta foto fue a los tres minutos de caerse donde él se pega una cinta y dice que ahora está bien. Gracias a Dios fue solo un susto".

En cuanto a esas situaciones inesperadas, Mica Viciconte reflexionó: "Uno de mis mayores miedos como mamá es que a mi hijo le pase algo. Es inevitable... Queremos estar las 24 horas al lado de ellos, cuidándolos, protegiéndolos de todo, pero la realidad es que no siempre se puede, y eso también está bien".

"Los chicos se caen, se golpean, se lastiman... y aunque nos duela más a nosotras que a ellos, es parte de crecer. Como mamás hacemos lo mejor que podemos con todo el amor del mundo. Así que a todas las mamás que sienten culpa o miedo, les digo: tranquilas, no estamos solas y lo estamos haciendo bien. Nuestros hijos no necesitan madres perfectas, necesitan madres presentes, con amor, con errores y con ganas de aprender cada día", concluyó.

Mica Viciconte le arruinó la fiesta de 15 a Allegra Cubero y reavivó la guerra con Nicole Neumann

El pasado 6 de enero, Allegra Cubero celebró sus 14 años. Desde ese momento, tanto ella como sus papás, Fabián Cubero y Nicole Neumann, comenzaron a organizar su fiesta de 15.

Lo cierto es que todo parecía indicar que iban a compartir todos la misma celebración. El ex jugador de Vélez y su pareja, Mica Viciconte, por un lado, y la modelo junto a sus hijas, por otro. Sin embargo, eso no será así.

Poroto Cubero se encargará de realizar una fiesta para Allegra, de la cual no participará Nicole. La diosa de las pasarelas, en tanto, llevará a la joven de viaje.

En Implacables, El Nueve, la periodista Naiara Vecchio reveló que Mica era quien no estaba dispuesta a estar en la misma fiesta con Nicole.

"El 6 de enero próximo es el cumpleaños de 15 de Allegra. En un primer momento, estaba previsto que Nicole asista a la fiesta porque la iban a organizar tanto Poroto como Neumann en conjunto. Pero Mica Viciconte plantea que ella no quiere compartir un momento con Nicole y que si se hacía esta fiesta no iba a ir”, detalló la panelista.

Finalmente, la ex Combate logró su cometido y no tendrá que estar en la misma fiesta con la ex de Cubero. "Se pactó que Poroto Cubero le organice la fiesta, que vaya Mica Viciconte, y Nicole Neumann quien se organiza también en el vestido que va a llevar su hija. Además, Nicole le va a hacer el viaje en enero", completó.