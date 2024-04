Mina Serrano, la protagonista de la serie de Cris Miró, confesó qué escena en particular la impactó más

"Me generó de todo. Fue un torbellino. Desde que llegué pasaron tantas cosas dentro y fuera del rodaje que ha sido una súper experiencia. Me llevo muchas amistades y una experiencia que creo que no se va a volver a repetir", confesó Mina Serrano en entrevista con el programa Intrusos, América Tv.

Embed

Y agregó sobre lo que sintió al ponerse en la piel de Cris Miró: "Cada una tenemos nuestra particularidad pero sí que es es cierto que cuando estaba caracterizada de ella era muy fuerte".

"Siempre estuvo muy dedicada al arte, al teatro, a la revista. Ella tenía una verdadera verdadera vocación artística y eso conecta conmigo y me inspiró siempre. Me inspiró siempre su punto de vista, su forma de afrontar las cosas, su bondad, creo que es el camino frente a todas las agresiones que sufrió y que por desgracia sufrimos hoy en día. La vulnerabilidad y la bondad es nuestra mayor fuerza", destacó Mina sobre la carrera de Cris Miró.

Y contó cómo fue el encuentro que tuvo con el hermano de la recordada actriz: "Fue muy emocionante. Les quise hacer saber que entiendo por lo que pasaron y que yo no era una actriz más. Más allá de un trabajo, era alguien que también me inspiró, que me hizo ser quien soy hoy en día y quería trasmitirles el amor y el respeto desde el cual hago este personaje".

Para cerrar, confesó qué escena le impactó más hacer en Ella: "Vi videos de archivo de las primeras actuaciones de Cris y hay un número en el under, el de la toalla, que es otro nivel. Eso me impactó muchísimo".

mina serrano cris miro.jpg

Quién era Cris Miró

Cris Miró fue leyenda en el mundo de las personas transgénero y una celebridad en la Argentina. En su ADN se peleó siempre con las etiquetas, nunca le gustaron.

Ni travesti, ni mujer, ni hombre. Ella se sintió artista y así buscó ser aceptada en la sociedad. ¿Qué se nos viene a la memoria cuando escuchamos su nombre?

El 1° de junio de 1999, Cris Miró falleció en el sanatorio Santa Isabel, en el barrio de Caballito. Las circunstancias nunca estuvieron claras. Su círculo más cercano se encargó de desmentir que estuviera enferma de SIDA.

Por lo bajo, algunos llegaron a decir que se trató de una afección pulmonar. Para más confusión, su representante señaló que fue un cáncer linfático. Hilda, su madre, les prohibió a los médicos hablar de las causas de su fallecimiento.

Cuando Cris Miró llegó al sanatorio el 20 de mayo de 1999, algo no estaba bien. Ella gritaba por un fuerte dolor que tenía en su estómago y los médicos la internaron de inmediato.

Cris Miró también es la historia de Gerardo Elías. Fue hija de un militar retirado y de una ama de casa. Fue también esa persona que en la adolescencia estudió la carrera de odontología y hasta llegó a recibirse. Sin embargo, ella tenía otros planes.

Cris Miró 11.jpg

En silencio, siempre se proyectó en ser actriz. Y no paró hasta conseguirlo: tomó clases de actuación y se destacó. En ese ambiente artístico disfrutaba más la vida.

Con su presencia, siempre impulsó un movimiento. Este 16 de septiembre cumpliría 57 años. ¿Quién fue Cris Miró? ¿Qué hizo ella en el público para que la aceptaran de inmediato? ¿Cuál es su verdadera historia de superación? Pasan los años y las preguntas tienen múltiples respuestas.

"Lo más importante es lo que yo siento. Soy una sola persona, y eso es lo que a mí me importa", respondía cuando se le preguntaban si se sentía discriminada.

Cuando irrumpió en el mundo del espectáculo, dejó una huella. El andar de Cris Miró fue breve, intenso y fugaz. Y a veces lo intenso es breve y lo breve tiende al olvido.

Cris Miró fue esa persona que se encargó de trabajar para no ser olvidada. Abrió un camino, lo recorrió siendo protagonista y se encargó de dejarlo más limpio para que otros lo transiten. Después de ella, vendrían muchas más Cris Miró.

Cris Miró también luchó para llegar a la calle Corrientes. Gracias a su imponente figura y su manera de expresarse, en 1995 rompió con un estereotipo: logró ser considerada la vedette del año.

Estudió baile clásico con Julio Bocca, pasó por la comedia musical y por la actuación. Un ejemplo de que la preparación estuvo en su vida por delante de todo. Cris Miró no hizo nada de forma improvisada.