Se supo el motivo por el cual Yanina Latorre no estuvo en los 2000 programas de LAM

Así, desde sus Instagram Stories la angelita reveló que estuvo "todo el día" haciéndose estudios y confirmó el diagnóstico que le dieron al anunciar: "Tengo una lesión en el coxis y en el sacro... inflamado".

Embed

Acto seguido, la mujer de Diego Latorre detalló: "No me caí, no me golpeé. Jugué al paddle el sábado. Creemos con los médicos que fue jugando al paddle que me lesioné". Así como analizó en voz alta: "Me habré dado un tirón, me caí, me agaché... Me hice la (joven) y no, no me da... Tengo edad, cuerpo gastado".

Claro que no perdió el humor ácido que la caracteriza, al referirse a su estado físico. "Viste, una se ve y decís 'llegué bien', pero no. Por adentro, reventada. Cuando no es la cadera, ahora me agarró esto. Chicos no se lo deseo a nadie. Llevo dos días enloquecida. Ahora gracias a Dios, con el diagnóstico, el tratamiento de medicación y el hielo empezó a ceder el dolor", sentenció.

En tanto, durante la noche, Yanina Latorre saludó a sus compañeros de LAM desde su casa a través de un cálido posteo en su cuenta de Instagram. "2000 programas de #lam. Mi lugar en el mundo! El mejor laburo que tuve y tengo. Tanto años, tantas alegrías y tanto aprendizaje. Gracias Ángel de Brito por dejarme aconpañarte desde el primer día. Me enseñaste todo! Gracias por dejarme ser! LAM ME HACE FELIZ. Estoy orgullosa de ser parte @elejercitodelam", expresó junto a un puñado de imágenes de su participación en el ciclo desde el programa uno.

Yanina Latorre posteo 2000 programas LAM.jpg

La frase sin filtro con la que Ángel de Brito definió a Yanina Latorre: "Se pierde un poquito"

Ángel de Brito estuvo como invitado al programa de streaming Soñé que volaba, de Migue Granados, y se refirió a su compañera de LAM (América TV), Yanina Latorre.

Resulta que Migue opinó sin filtro sobre la apariencia de la rubia y disparó: "Yanina es tremenda MILF (Mother I'd Like to Fuck)". "Sí, ¿no? Caliente. Te la tenés que traer un día te va a enloquecer", le respondió el periodista de espectáculos.

Yanina LAtorre Ángel de Brito.jpg

Inmediatamente, le consultaron a De Brito si lo de Yanina "es personaje". "Es loca, es así. Es una persona muy inteligente, muy centrada pero se pierde un poquito", reveló su amigo.

Por otro lado, Ángel y Beto Casella presentaron Bondi, el nuevo canal de streaming de Mandarina Contenidos, que comenzará a salir en vivo el 29 de abril en YouTube.