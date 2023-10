Mirtha Legrand regresó a la televisión: "Estuve enfermita, no estuve muy bien"

“Le mando un beso enorme a la gente de América, que son amorosos. Los quiero muchísimo. América no está, Telefe tampoco estaba. Que sí, que no... ríanse porque es gracioso y dramático al mismo tiempo”, comentó con humor sobre la incertidumbre que se generó sobre su vuelta.

Luego, Mirtha señaló que en un momento pensó que no volvía a la televisión, pero el cariño de la gente le hizo cambiar de opinión. “Me dediqué a ir a los teatros de noche. Quiero agradecer al público lo que me han aplaudido, el amor que me tienen y cómo me lo demuestran, ese público maravilloso que he conquistado a través de tantos años, de tantos años que estoy trabajando y que me dicen cosas maravillosas”, indicó.

Munitos después, reveló sobre su salud: “Estoy un poco afónica porque estoy con antibióticos. Estuve enfermita, no estuve muy bien, pero ahora me estoy reponiendo y esto para mí es una inyección de vida, porque a mí lo que me gusta y lo que me hace bien es trabajar”.

El look de Mirtha Legrand para su primer programa

La conductora eligió para su debut un diseño exclusivo de la colección de Claudio Cosano, absolutamente bordado en perlas con guardas en el borde de la falda así como también en el escote y mangas con puño abierto.

“Tengo un vestido divino es de Claudio Cosano”, comentó Mirtha, mientras lucía un diseño a puro brillo. “Un vestido en tul, bordado en perlas y cristales, en tono lavanda”, describió La Chiqui, que tuvo como invitados a Fátima Florez y Javier Milei en su primer envío del 2023.

