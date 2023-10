Las fotos del debut de Mirtha Legrand con Fátima Florez y Javier Milei ¡a los besos!

Fátima y Milei con Mirtha 2.png

Súper enamorados y en pleno idilio, Fátima y Javier no dudaron en aceptar la invitación de Mirtha Legrand para inaugurar su nueva temporada televisiva, considerándose a la conductora una suerte de madrina de la pareja, donde hablaron de todo y en todo momento se mostraron más que mimosos.

Claro que al finalizar la grabación del envío, que se llevó a cabo el viernes por la tarde, la humorista y el político posaron junto a Mirtha Legrand junto a su nieto y productor Nacho Viale, para luego besarse apasionadamente frente a la cámara fotográfica de PrimiciasYa, antes de retirarse del set.

Encuentro sorprendente en el Bailando 2023: Javier Milei y Fátima Florez se mostraron juntos por primera vez

El martes pasado el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, apareció en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, el Bailando 2023 (América TV). El libertario fue a buscar a Fátima Florez y habló con el presentador desde el auto donde esperaba a la comediante.

Antes, Fátima hizo un número en el que imitó a Carmen Barbieri, y en el medio de la performance Tinelli le pidió un momento, detuvo la actuación y salió del estudio.

Al ritmo de la canción de la película Misión imposible, el presentador se acercó a un auto negro y le pidió a la persona que estaba adentro si podía bajar la ventanilla o abrir la puerta del vehículo.

Milei, que estaba en el auto, apenas bajó la ventanilla y le respondió: "Solo vine a buscar a Fátima". Tinelli, que insistió para que el libertario baje, lanzó en chiste: "Recién justamente estábamos hablando de dolarización sí, dolarización no. Hicieron un truco con la dolarización ahí". "Dolarización sí", contestó Milei.

"¿No va a bajar un minuto?", reiteró Marcelo. "Somos vecinos del barrio. Mi hijo tiene una foto con usted, Javier. Me dice 'lo veo con todos mis amigos del colegio en la esquina de una estación de servicio'", le contó Marcelo. Tinelli insistió: "¿Puede bajar un poquito el vidrio? ¿La puerta puede abrir?". "No, de hecho, esto no tendría que estar pasando", le respondió moviendo la cabeza de manera negativa.

Acto seguido, el conductor volvió a hacer un chiste y le dijo: “¿Me pueden llevar después a mi casa que queda a tres cuadras de la suya?”. “Pero es un auto para dos este”, contestó Javier. “¿Y no puedo ir arriba de Fátima?”, le preguntó Marcelo. “Y... no sería lo mejor”, opinó Milei.

La comediante, ahí, se acercó hasta el auto vestida de Carmen y lanzó: “¡Ay, el señor es el léon y si yo soy la leona podríamos estar juntos, ¿no les parece? Que entre a rugir un poquito, pero lo vamos a dejar que esté ahí adentro”.