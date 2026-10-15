Nora Colosimo tildó de exagerado el enojo de Paula Chaves con Zaira Nara por Facundo Pieres: "Fue ex..."

“Le caigo a tomar mate y hablo de cualquier cosa. Si se da que me cuenta, la escucho y soy todo oídos”, contó que elige acompañarlas desde un lugar más cotidiano, sin presionarlas para que le cuenten sus problemas.

Fue entonces cuando Ángel puso sobre la mesa la versión que circuló durante años sobre el origen del enfrentamiento: el romance de Zaira con Facundo Pieres, el polista que había tenido una relación con Paula mucho tiempo antes de que ella conociera a Pedro Alfonso, su actual marido y padre de sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa.

“Pero fue por Facundo Pieres ”, intervino el conductor. Ante la consulta, Nora confirmó que ese habría sido el motivo del enojo de la conductora: “ Claro, sí, totalmente. Tengo entendido que a Paula la enojó y le molestó ”.

Ángel insistió con una expresión que suele utilizarse para señalar a una mujer que inicia una relación con la expareja de otra, especialmente cuando existe una amistad entre ambas: “Fue ‘Tatiana’ Zaira ”. Sin embargo, Colosimo rechazó esa descripción y defendió la postura de su hija.

“No, no fue ‘Tatiana’ si Paula está casada con Pedro hace muchos años. (Facundo) fue ex de Paula cuando tenía 15 o 17 años ”, respondió.

Lejos de dar por terminado el tema, Nora profundizó su argumento y cuestionó que aquella relación del pasado pudiera convertirse en un motivo de conflicto tantos años después. “Paula tenía un matrimonio. Me parece que es feo si vos tenés un matrimonio, después de tantos años formaste una familia... ¿cuantos novios mas hubo en el medio? ¿Te vas a preocupar? “, planteó.

Finalmente, la mamá de Zaira dejó en claro que, en aquella disputa, no estuvo de acuerdo con la postura de Paula y tomó partido por su hija. “En esa no la banqué a Paula ”, concluyó.

Cómo fue la reconciliación de Zaira Nara y Paula Chaves

Zaira Nara y Paula Chaves hicieron las paces después de años distanciadas. Así lo confirmó Nora Colosimo, mamá de la modelo, durante su participación en LAM (América TV), donde habló del vínculo entre ambas y sorprendió al revelar que la relación habría mejorado. “Ahora creo que hicieron las paces hace ya un tiempito”, aseguró.

Las modelos supieron ser íntimas amigas, pero su relación se quebró y durante años estuvieron distanciadas. Una de las versiones más fuertes sobre el origen del conflicto estuvo vinculada con Facundo Pieres, el polista que había tenido un romance con Paula antes de que ella formara su familia con Pedro Alfonso.

En abril de 2026, un encuentro casual en un atelier de moda volvió a ponerlas en el centro de la atención. Allí conversaron y se dieron un abrazo, una señal de acercamiento que alimentó las versiones sobre una posible reconciliación. Luego, volvieron a coincidir en un evento y se mostraron sonrientes ante las cámaras.

De todas maneras, el acercamiento no significa necesariamente que hayan recuperado la amistad de antes. La propia Paula había reconocido que entre ellas estaba todo bien, aunque todavía tenían una charla pendiente. Ahora, las declaraciones de Nora vuelven a poner el foco en una relación que, después de años de distancia, parece transitar una etapa de mayor tranquilidad.