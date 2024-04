Norberto Marcos confesó si volvería a reconquistar a Fátima Florez tras separarse de Javier Milei

Y si volvería a intentar otra vez una relación sentimental con Fátima, fue contundente: "No creo que sea el momento porque pasaron y se dijeron muchas cosas. Lo que pasó, pasó. Fue muy lindo en su momento".

"Te soy sincero, el séquito que la apartó a Fátima de mi vida sigue estando, no tiene nada que ver con el presidente", continuó sobre su separación de la imitadora.

Y remarcó: "Ese aislamiento repentino colaboró en que nosotros no habláramos más, no tiene sentido porque podíamos seguir hablando como amigos o lo que sea".

"Es una situación fea, supongo que si estaba enamorada como dijo mucho, debe estar haciendo el luto correspondiente y no la debe estar pasando bien, es lo lógico", señaló el empresario sobre la separación de Florez y Milei.

Además, aclaró que podría volver a trabajar con su ex y cerró: "Yo no estoy con nadie pero Fátima hizo otro camino y yo la respeto en ese sentido".

Norberto Marcos fatima florez 2.jpg

Norberto Marcos planteó dudas sobre la sorpresiva separación de Fátima Florez y Javier Milei

Norberto Marcos habló de la separación de Fátima Florez y Javier Milei que se confirmó hace unos días y dio su punto de vista al respecto.

El productor teatral, quien fue pareja de la actriz durante veinte años y se separó a principios de 2023, fue contundente al referirse a la noticia del final de la relación de su ex con el presidente de Argentina.

"Sinceramente no sé absolutamente nada", indicó Norberto Marcos en diálogo con el programa Socios del espectáculo, El Trece.

Y consultado sobre cómo le cayó esta reciente noticia y si sabe algún dato más al respecto, el empresario sostuvo: "Es un problema de ellos. No estoy enterado de nada, es un tema de ellos que no me incumbe, no puedo hablar de algo que no sé y en este momento no me interesa".

"Yo estoy muy bien. Estoy muy ocupado, trabajando con un nuevo artista. Estoy abocado a eso, al trabajo", continuó el ex de Fátima Florez sobre su presente.

Y consultado por el cronista sobre si esta noticia puede llegar a formar "parte de una campaña", el empresario contestó de manera pícara: "En esta Argentina de hoy todo puede ser...".