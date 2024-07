Paula Bernini rompió en llanto y se sinceró acerca de su cobertura en el caso Loan

Lo cierto es que al estar alejada de su familia por más de un mes, Paula remarcó la contención que recibe de ellos a la distancia y no pudo contener la emoción al mostrar una foto de sus seres queridos.

"Tengo mamá, papá, hermanos, sobrinos, novio, amigos… Tengo todo. Están súper preocupados , pero la única forma de hacer esto es cuando tenemos familia”, aseguró y luego mostró una foto de su familia enmarcada que le regaló una seguidora.

"Esto para mí es lo más fuerte, es muchísimo. Por supuesto falta mucha gente acá pero cuando la gente que te quiere te apoya, te acompaña, y no te reclaman, es la única manera que uno puede hacer esto”, siguió sosteniendo la imagen.

Ya con los ojos llorosos, para finalizar el móvil Paula habló en profundidad acerca de sus papás, y mostró una captura en su celular de una videollamada, cosa que realizan todas las noches. “Esto son ellos, todos los días”, definió completamente quebrada.

El chat de Máximo Thomsen con una periodista tras la entrevista en Telenoche con impactantes declaraciones

A cuatro años del asesinato de Fernando Báez Sosa, Máximo Thomsen, uno de los condenados, dio su primera entrevista en la que generó varias controversias por sus declaraciones, y este miércoles Ángel de Brito reveló picantes detalles del antes y después de la nota.

El exrugbier habló de la patada mortal, que adjudicó a otro de sus amigos; de cómo se inició la pelea y de su vida antes y después del crimen perpetrado en Villa Gesell, en una entrevista con Telenoche que tuvo muchas repercusiones.

Según explicó el conductor de LAM, la entrevista iba a realizarse con la periodista Paula Bernini y no con Rolando Barbano. En este marco, la cuenta de X del programa reveló un chat de WhatsApp entre el condenado y la cronista.

"Estaba muy ansioso y decidí no hablar ni contar nada porque no quería sentir presión ni sentirme mal. Hoy hice la entrevista como me había pedido el abogado y ni siquiera pensé en las respuestas ni fui yo mismo", indica el mensaje.

Thomsen le pidió disculpas a la periodista y le deseó unas buenas vacaciones. "No te enojes. Se que todo lo que hiciste fue de buena voluntad", cerró.