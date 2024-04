Tras su separación de Javier Milei, afirman que Fátima Florez se reencontró con Norberto Marcos

Fátima Florez Norberto Marcos y Nancy Duré -captura Socios del espectáculo.jpg

Pero eso no fue todo. Inmediatamente agregó: "Fátima lo extraña. No sólo lo extraña como pareja sino que lo extraña fundamentalmente como productor. Por lo cual, Guillermo Marín, te voy avisando que Fátima tiene ganas de seguir trabajando con él. Fátima entabló nuevamente diálogo con Norberto, la semana que viene ella vuelve a Buenos Aires y, seguramente, va a haber un encuentro".

Y mientras Rodrigo Lussich atinó a comentar: "¡Pero corta con Milei y vuelve a hablar con Norberto!", la periodista completó la información deslizando: "Yo ya te lo venía diciendo. Yo te dije que se habían cruzado a pesar de que ellos decían que no. Te voy a agregar un dato más. Hubo una oportunidad en la que gente de la obra la vio a Fátima llorando en el camarín porque extrañaba a Norberto".

Norberto Marcos planteó dudas sobre la sorpresiva separación de Fátima Florez y Javier Milei

Norberto Marcos habló por primera vez de la separación de Fátima Florez y Javier Milei que se confirmó hace unos días y dio su punto de vista al respecto.

El productor teatral, quien fue pareja de la actriz durante veinte años y se separó a principios de 2023, fue contundente al referirse a la noticia del final de la relación de su ex con el presidente de Argentina.

"Sinceramente no sé absolutamente nada", indicó Norberto Marcos en diálogo con el programa Socios del espectáculo, El Trece.

Y consultado sobre cómo le cayó esta reciente noticia y si sabe algún dato más al respecto, el empresario sostuvo: "Es un problema de ellos. No estoy enterado de nada, es un tema de ellos que no me incumbe, no puedo hablar de algo que no sé y en este momento no me interesa".

"Yo estoy muy bien. Estoy muy ocupado, trabajando con un nuevo artista. Estoy abocado a eso, al trabajo", continuó el ex de Fátima Florez sobre su presente.

Y consultado por el cronista sobre si esta noticia puede llegar a formar "parte de una campaña", el empresario contestó de manera pícara: "En esta Argentina de hoy todo puede ser...".