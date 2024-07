Aseguran que Fede Bal y su novia estarían atravesando una fuerte crisis: los motivos

Acto seguido comenzó a contar acerca de lo sucedido y explicó: "Fede graba su programa de viajes, Por el mundo, y la semana pasada estuvo en Esquel con su querida novia, Flor Díaz. Por lo que entiendo, el viaje ya fue un poco conflictivo, discutieron mucho".

Fede Bal y su novia

"Ellos se subieron al avión y una persona que estaba ahí me contó esto. Discutieron muy fuerte en el avión y él le decía que la relación no daba para más. Ella estaba muy angustiada, lloraba. Él estaba harto, no estaba con ánimos de discutir", agregó.

Luego completó con un contundente detalle y reveló: "Al final del viaje le dice algo similar a: voy a ser tu karma, todos se van a enterar la persona que realmente sos". "El confirma que hubo una discusión, niega la separación", cerró Fefe.

La foto íntima que Fede Bal compartió junto a su novia Flor Díaz desde la cama: "Le pedí que me haga..."

Después de su escandalosa separación de Sofía Aldrey a comienzos de 2023, en medio del denominado lavarropasgate que puso en evidencia una infidelidad suya, podría decirse que actualmente Fede Bal atraviesa un presente inmejorable y totalmente asentado a nivel sentimental.

De novio desde fines del año pasado con la bailarina y coreógrafa argentina Flor Díaz con residencia en México, el hijo de Carmen Barbieri alterna su agenda de sus compromisos en Buenos Aires y sus viajes por el mundo junto a su actual amor.

Así, ya se mostraron juntos y super enamorados desde las paradisíacas playas de Tulum, en México, así como también desde los siempre encantadores parques de Disney.

Fede Bal y Flor Díaz en Tulum y en Disney.jpg

En tanto, por estas horas fue Fede Bal quien republicó a través de sus Instagram Stories un momento más que íntimo junto a Flor desde la cama, que la bailarina ya había compartido con el texto "skincareando" y un corazón. Allí se los ve a ambos con una mascarilla negra en sus rostros.

“Le pedí a mi novia que me haga un skincare. Ahí se fue mi juventud”, escribió entonces a pura ironía el hijo del recordado Santiago Bal al pie de su publicación en las que ambos miran atentos a cámara, en un descanso de sus agitados días recorriendo Alemania donde Federico graba nuevos envíos de Resto del mundo, el programa viajero que lo tiene como conductor en la pantalla de El Trece.