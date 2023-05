Nuevo problema en La Peña de Morfi: se supo el motivo por el cual La Sole no conducirá el ciclo de Telefe 

Po lo pronto, Jésica Cirio es una de las figuras del programa que está acompañada por Georgina Barbarossa, y la idea del canal es tener a otra persona para la conducción junto a la modelo.

Sucede que la actriz cuenta con un programa semanal durante las mañanas de Telefe con A la Barabarossa, y se le dificulta estar otro día más al aire.

El primer nombre que surgió para estar al frente de La Peña de Morfi fue el de Soledad Pastorutti, quien que acompañó y estuvo al frente del programa en otras oportunidades.

Pero en las últimas horas, se supo que la cantante desistió de aceptar la propuesta. La explicación oficial indica que La Sole tenía todo cerrado para conducir La Peña, pero finalmente se bajó porque “la productora donde se hace el programa le queda lejos de la casa”. Al comenzar el programa a las 11.30, la artista “tenía miedo de no llegar a tiempo para el programa”.

Por el momento, Georgina Barbarossa será quien continúe al frente del programa creado por Gerardo Rozín junto a Jésica Cirio.

Soledad

Lizy Tagliani reveló en La Peña de Morfi que fue abusada a los cinco años: "Me dijo que yo..."

Este domingo, en La Peña de Morfi (Telefe), Lizy Tagliani tuvo una charla íntima con Georgina Barbarossa y abrió su corazón al contar que a los cinco años fue abusada por su tío.

Con la mano tomada de Barbarossa, la comediante confesó que "no tuve buenas experiencias dentro de mi familia desde muy chiquitita. Desde los 5 años".

Allí, entonces, con lágrimas en los ojos, recordó su traumático pasado: “Ahí aprendí a defenderme sola. Creo que mi mamá lo sabía, pero no de mi boca. Era alguien que ella amaba mucho y cuando yo comprendí la gravedad de la situación preferí no hablarlo porque, a la vez, era la única persona que me ayudaba, que me dio un trabajo mucho tiempo después a los 14 años".

"Era un tío. Cuando yo me di cuenta de que eso no era lo que sucedía, lo que era correcto, yo se lo dije. Y me dijo que yo lo provocaba, que era culpa mía", contó angustiada.

"¿Nunca se lo contaste a tu mamá?”, le preguntó la conductora. “No, creo que mis tías alguna vez vieron algo”, admitió la humorista.