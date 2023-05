Jimena Barón le dedicó un fuerte mensaje a Gianinna Maradona en La Peña de Morfi

Embed

La araña habla sobre una amiga que traicionó su amistad al salir con quien era su pareja. La pelea entre Barón y la hija del Diez volvió a cobrar fuerza luego de que "La Cobra" declare en una entrevista que su examiga es una "roba maridos", tras el escándalo por la relación que tuvo con Daniel Osvaldo.

En una charla íntima que la cantante tuvo con el conductor de Caja Negra (Filo news), fue consultada sobre si alguien se hizo cargo de alguna de las letras de su disco, en clara referencia a La araña.

“Seeeee, qué me importa, me alegra, me encanta”, respondió orgullosa de su creación musical. En clara referencia a la menor de las Maradona, Jimena dijo: “una falta de respeto, lo único que falta, ¿falta de respeto? ¿Yo en serio soy la que faltó el respeto? Mirá vos. Yo pensé que faltar el respeto era estar con el marido de su amiga, pero bueno... En mi barrio, por lo menos, esos son los códigos”.

Jimena Barón Mala sangre.jpg

"Lloré a mares": la profunda emoción de Jimena Barón al recibir un regalo muy especial de su novio

Tras ser tajante sobre el vínculo que mantiene con los hijos de su ex Daniel Osvaldo, Jimena Barón compartió en las redes sociales una linda sorpresa que recibió de su actual pareja, Matías Palleiro.

La cantante mostró el emotivo regalo con el que se encontró en su casa tras volver de un viaje a Mendoza con su madre y que fue pensado especialmente por su novio.

Se trata de un cuadro que había pintado su papá con una locomotora y que ya está colocado en la pared: “Bueno, lloré a mares porque entré a casa y Matías me trajo el cuadro de mi viejo de sorpresa”, indicó Jimena visiblemente conmovida desde sus historias de Instagram.

Y amplió: “Mi viejo me decía que yo soy una locomotora porque tengo mucha fuerza. Y la verdad, me viene bien este recordatorio en la pared”.

"Y el 9 es mi número de la suerte, pero nunca llegué a decírselo", remarcó la madre de Momo muy emotiva. “Te quiero, viejo. Acá estamos”, expresó en otra historia junto al emoji de un corazón.

El padre de la cantante, Jorge Guevara, falleció hace casi diez años. Y cerró su emoción tras el especial regalo: “Iba a hacer un puchero, pero me voy a quedar llorando un toque más, ya que Momo no está. (Madres, comprenderán)”, expresó.

jimena baron 2.jpg