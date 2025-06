Paula Chaves reveló por qué se terminó realmente su amistad con la China Suárez y no se guardó nada

“Ya me puse grande. Sé muy bien lo que quiero y tengo muy laburado el amor propio. Cuando algo no me hace bien, me aparto”, agregó contundente y cuando le consultaron por los escándalos de la China con Wanda, por Icardi, y las amistades que Suárez fue perdiendo, Chaves dejó en claro: “No tengo vínculo hace un montón, no tengo por qué opinar... Tampoco es soltar la mano. Son vínculos”, mientras que sobre las declaraciones de Lali aseguró que no le sorprendieron. "Uno es sincero. Si no tenés vínculo, por qué vas a decir que sí”, concluyó.