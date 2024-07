Quién se fue de Gran Hermano en la última gala de eliminación

Después, pasó al confesionario Darío, quien la semana pasada se casó de forma simbólica con Emma, y reveló que preferiría que se vaya el peluquero.

En tanto, el cordobés afirmó, adentro del confesionario, que se siente "muy feliz de haber llegado hasta acá, es una camino muy largo. Gracias a los icónicos, a todos los que eligieron que Emma Vich se queda en esta casa tanto tiempo".

Más tarde, el conductor Santiago del Moro ingresó a la casa más famosa del país para anunciar quién era el participante que bajaba de placa y reveló que Emmanuel se convertía en el segundo finalista del reality. El estilista obtuvo el 13,7 por ciento de los votos del público.

Minutos después de la medianoche, el presentador volvió a entrar a la casa e informó que Darío debía abandonar Gran Hermano. El hombre sacó el 77,3 por ciento de los votos, mientras que Bautista obtuvo el 22,7 por ciento.

Inmediatamente se abrió la votación, esta vez de forma positiva, para elegir al próximo ganador de Gran Hermano. Bautista, Nicolás y Emmanuel son los tres finalistas de esta temporada.

Por otra parte, Del Moro reveló que esta edición de Gran Hermano superó los 100 millones de votos a lo largo de la temporada, un récord histórico en el mundo.

El plan de Furia de Gran Hermano para vengarse de los panelistas que están en su contra

Juliana 'Furia' Scaglione salió de Gran Hermano (Telefe) y en su paso por los programas se está enfrentado a todas las figuras del medio que repudiaron su juego y criticaron duramente sus actitudes dentro de la casa.

Esta noche de viernes, estará como invitada a La Noche de los Ex (Telefe) y decidió hacer un contundente pedido a sus fanáticos, conocidos como los furiosos, para que la ayuden a tomar venganza contra quienes hablaron mal de ella.

“Hoy voy a ir a La Noche de los Ex, me voy a encontrar con el Chino y van a haber panelistas que saben que se la picaron conmigo. Necesito una cosa muy importante", comenzó diciendo a través de un audio en su chat difusión.

Y agregó: "Todos sabemos que hay gente que no resiste el archivo así que quiero, si es que se puede y ustedes saben...Recuerden que todos los que están sentados ahí son jugadores y yo tengo contenido para hablar de cada uno".

Acto seguido, instruyó a su fandom y preguntó: "¿Ustedes se animan a ver el archivo oculto de cada uno de esos? O sea buscar el pasado de cada panelista que esté ahí sentado, solamente de los que hablaron mal de mi. Les dejo laburo".

Por último, una vez realizado el pedido a sus fans, sorprendió al contar que esta polémica idea no fue solo de ella, sino que fue una sugerencia de su hermana mayor. "Coy me dijo que haga eso, no sé, ¿es así?", deslizó.