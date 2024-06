Gran Hermano: Furia enfrentó los rumores de romance con Santiago del Moro

Este viernes, Furia se encargó de desmentir el supuesto amorío con Santiago del Moro. La ex GH citó un tuit que contenía el video en cuestión y un comentario picante de una fan que dijo: "Le anotaba su número...", a lo que expresó su asombro: "¿Qué?".

Finalmente, la estratega aclaró por qué estaba tan cerca del escritorio que usa el conductor en cada gala. "Solo le marqué los jugadores que eliminamos", advirtió.

El video de Furia de Gran Hermano junto a un famoso conductor que despertó rumores de romance

Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Furia generó un revuelo enorme entre sus fans. Muchos esperaron por ella en la puerta del hotel donde se hospedó luego de su estadía en el juego. Otros fueron hasta Telefe para intentar tener un saludo o una foto de ella.

En medio del fanatismo, en las redes hay mucho material de la entrenadora de crossfit. Entre tantas publicaciones, en las últimas horas se hizo viral un video, donde se la puede ver conversando con Santiago del Moro.

En la grabación, la ex GH lo agarro de los hombros, mientras se nota que él le da un consejo. Luego, Juliana se aproxima a la mesa del animador y observa parte de la rutina del ciclo. En el clip suena de fondo Nothing's Gonna Stop Us Now de la película Me enamoré de un maniquí (1987).

En pocos minutos, los seguidores de la estratega se encargaron de impulsar un shippeo entre ellos, al que bautizaron Furiago. "Furiago es real", escribió una furiosa en un posteo en Twitter, al cual Furia dio retuit.

"Chicos basta de shippear a mi mujer con cada ser humano que se mueva", "Santiago la ama", "Él sabe que es la protagonista del programa", "Que lindos que son", "¿La está retando?, "¿Qué le estaría diciendo Santi a Furia?", fueron los comentarios que dejaron otros seguidores de la ex participante de GH.