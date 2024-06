Cara a cara con Martín Ku, Furia reveló la razón por la que resultó eliminada de Gran Hermano

“Estábamos todos bien, pero sabíamos que iba a llegar el momento de dispararnos. También lo que hizo Gran Hermano de exponernos y tomar una decisión, eso nos separó un poquito. Muchos dicen que ese versus iba a llegar más adelante”, reconoció Juliana para referirse a algunas de las razones por las que supuso que ella y Martín no lograron llegar a la final.

Mientras que sobre su forma de juego, la entrenadora explicó: “Siempre jugué como muy fría, calculadora y mental, y después me empecé a encariñar con los últimos que quedaban porque era muy chico ya, éramos poquitos. La casa es grande pero empezaba a haber cariño. Considero que me iba a empezar a costar eliminar”.

No obstante, Furia no pudo con su genio y aseguró altiva "Yo creo que lo armé”, tras lo cual Robertito Funes Ugarte le consultó sorprendido si se autoeliminó. Fue así que Scaglione si bien lo negó, aseguró haber sido el cerebro para determinar la final. "Creo que la formación que hice... actué como un entrenador. Formé un equipo y dije ‘bueno, ya fue, yo creo que ya gané todo así que vamos a hacer un versus con alguien que capaz que no se va’”.

El proyecto que une a los ex participantes de Gran Hermano: todos los detalles

Sin dudas, Gran Hermano volvió a ser un suceso del 2024, con una edición que se ha convertido en la de mayor tiempo de estadía de los participantes en la casa en la historia de reality.

El domingo 7 de julio, Santiago del Moro dará a conocer el nombre del ganador del programa, en una gala que promete ser majestuosa y cargada de emociones.

En tanto, una vez que las luces se apaguen, una nueva etapa comenzará para los hermanitos, etapa que para algunos ya inició: la vida después de Gran Hermano, en el exterior.

Quienes dejaron el juego viven de cerca cómo la repercusión que genera el programa en el público. Suelen ir a eventos, ciclos y hacer presencias en boliches, donde palpitan el furor que provocan en la gente.

Según publicaron en las redes de Telefe, una vez que termine GH, los chicos serán parte del elenco de una fiesta que realizarán en Buenos Aires y el interior del país.

Se llamará "La fiesta del Big" y podrá disfrutarse el 12 de julio en Buenos Aires, el 13, en Córdoba y el 19, en Uruguay.