Sabrina Cortez aclaró cuál es su vínculo con Alan Simone tras salir de Gran Hermano: "Es especial"

Ante tanto misterio, Primicias Ya habló en exclusiva con Sabrina, quien se prepara para debutar en el programa de streaming de Telefe, Te Pido Mildis, a partir del 20 de mayo junto a Lolo Poggio, Juan Otero, Nico Peralta, y Sol Ulloa.

Sabrina Cortez Te pido mildis

“La realidad es que nos llevamos muy pero muy bien, compartimos muchas cosas, pero no estamos en una relación. Si nos estamos conociendo, pero porque no solamente me estoy conociendo con Alan, también con Luchi y con todos mis compañeros fuera de la casa”, sostuvo la influencer.

Y resaltó: “Es algo especial porque tengo un cariño especial. Puede ser tan especial y diferente mi cariño con él como el que tengo con Luchi o con Rosi, son personas especiales que les dedico un tiempo diferente que a otros participantes, no me lleva a tener una relación de pareja todavía ni nada".

Sabrina Cortez Alan Simone

De todas formas, reconoció la química que tiene con Alan y explicó: "Él es muy piola, muy compañero, entonces a veces me voy a tomar una mates a lo de mis viejos y le mando si quiere venir. Compartimos otras cosas que quizás no salen en redes sociales, pero también tiene que ver con que somos humos y hay cosas que tienen que quedar en la intimidad”.

“En mi mente no hay una prioridad para el amor, hoy mi cabeza está en enfocarme en mi carrera. Terminé una relación de ocho años, estoy viviendo sola, y hay un montón de cosas que hacen que en este momento no me importe otra persona”, concluyó.

La sorpresiva respuesta de Emma cuando le preguntaron si se enamoró de Sabrina en Gran Hermano

Esta semana, amigos y familiares de los jugadores de Gran Hermano ingresaron a la casa. A semanas de la final del reality de Telefe, los productores decidieron darle la oportunidad a personas cercanas a los participantes de tener una estadía en el juego.

En el caso de Emmanuel Vich quien entró fue la cantante Noelia, La Gata, que tienen una relación de amistad de años con el estilista. A la cordobesa acorraló al estilista para saber si se enamoró de alguien dentro de la casa, particularmente de Joel. El muchacho negó haberse enamorado, pero reconoció que Sabrina Cortez lo dejó obnubilado.

“No sabés lo que me pasó Noe, conozco mucha gente linda y hasta a Nicole Neumann. Pero nunca vi a una mujer tan hipnótica, era como Xuxa, te juro por Dios... La miraba y decía ‘por Dios, ¿de dónde salió?’”, le confesó a su amiga.

“¿No te habrás enamorado?”, retrucó Noelia. De todos modos, Emma le aclaró que su atracción hacia Sabrina no era sexual. "¡No! Me quedé flasheado con lo hermosa que era. Nos hicimos amigos. Nos bañábamos en conch... y hasta me depilaba la espalda ¿Y sabés qué pasó? Me parece que se enamoró de un amigo mío, del Alan. Ella tenía novio afuera y bueno, pasaron cosas”, sentenció.