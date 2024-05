El video íntimo que confirma el romance entre dos exparticipantes de Gran Hermano 2023

Sabrina Cortez y Alan Simone -Storie.jpg

“¿Querés que hagamos competencia como hace Luchi (en TikTok)?”, le connsultó Sabrina a Alan, mientras compartían el mate. “No, no”, respondió él de manera contundente. Pero resulta que cuando Cortez quiso saber por qué, el exhermanito metió la pata al responder relajado: “Porque te gano amor. O sea, en TikTok...”.

En ese momento, tras escuchar la palabra "amor", Sabrina no pudo más que clavarle la mirada a su chico por el furcio cometido. En tanto, luego optaron por responder preguntas de sus seguidores. Y ante la consulta de si son novios o se están conociendo, nuevamente Alan lanzó: "Las dos cosas" e inmediatamente estallaron de risa, para deslizar tibiamente: "Si fuera mi novia ya se hubiese enterado" y tras ello arrojó "Una sí y una no, adivinen ustedes".

Y como para rematarla, Sabrina deslizó entre dientes "Somos novios pero no lo queremos decir". ¡Piedra libre para para los exhermanitos!

La irresistible propuesta de Sabrina para Alan tras el reencuentro en Gran Herman

Tras quedar fuera de competencia a comienzos de febrero, Sabrina Cortez se reencontró a las pocas horas con Alan Simone en El Debate de Gran Hermano 2023 (Telefe) y no perdió ni un instante para hacerle una sugerente invitación frente a las cámaras y con Santiago del Moro y los analistas del reality como testigo.

“No me acordaba de tu cara. Bien, ¿y vos? ¿Quéres venir a cenar conmigo? No va a pasar nada más...”, lanzó rápida de reflejos Sabrina y haciéndole saber, de alguna manera, que está dispuesta a avanzar en la incipiente relación que se gestó dentro de la casa, a pesar de que ella tenía novio.

Como era de suponer, la pregunta de si a esta altura se considera soltera se puso sobre la mesa y Sabrina fue totalmente sincera reconociendo que si bien hay muchas cosas que hablar, entiende que sí.

Fue entonces cuando Santiago del Moro se apuró a preguntarles "¿Qué pasa entre ustedes?", a lo que la joven respondió a corazón abierto: “A mí me atraía mucho el hecho de que una persona se preocupe por mí, me buscaba, me preparaba el mate, nos cagamos de risa, es una persona que para mí era magnética y me hacía pasarla muy bien”.