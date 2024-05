Así fue el sorpresivo ingreso de los familares a la casa de Gran Hermano

Embed

De parte de Zoe Bogach entró su mamá Aixa; por Juliana 'Furia' Scaglione ingresó Rocío, y La Gata Noelia llegó para apoyar a Emmanuel Vich.

Más tarde, ingresó Franco, el hermano de Bautista Mascia; y por Florencia Regidor entró su amiga Sol. Nicolás Grosman recibió a su amigo Mateo, y Darío Martínez Corti, a su hijo Franco. Delfina, la hija de Virginia Demo también se sumó al reality y la jugadora cuando la vio no pudo contener sus lágrimas de felicidad.

Después del ingreso de la hija de Virginia, el conductor Santiago del Moro les anunció a los participantes el motivo por el cual entraron sus familiares y amigos. "La primera fase va a ser llegar hasta el domingo. Mañana los jugadores no participarán de la prueba del líder y serán representados por sus familiares. Y el miércoles nominan todos, pero toda la casa nomina a los visitantes, no a los jugadores originales", explicó el presentador.

Y les reveló: "El jugador que el domingo esté comprometido con el visitante, se va también de la casa. El domingo la gente va a elegir a qué visita sacar, pero con la condición de que la visita arrastre a un jugador de la casa”.

Por último, le confesó a la audiencia (y no a los jugadores) que la nominación de esta semana será mixta, es decir, los participantes nominaran de forma negativa, y el publicó votará de manera positiva.

Embed

Tenso cruce entre Bautista y Emmanuel tras la distancia de Furia en Gran Hermano: "Fui el más atacado"

Emmanuel Vich no está en su mejor momento. Si bien el participante zafó de ser eliminado de Gran Hermano (Telefe) en la última gala, en estas últimas horas se mostró muy triste al sentirse rechazado por su ahora exaliada Juliana 'Furia' Scaglione.

Es así que el peluquero tuvo este lunes un tenso cruce con Bautista Mascia al referirse al tema del alejamiento de la tatuada. "¿Vos te sentiste así, Bauti?", le preguntó algo alterado al uruguayo.

"Mil veces", le respondió Bautista. "¿Cuántas?", quiso saber enojado Emmanuel. "Escuchame, no te hagas el bolu...que nunca viste un maltrato a otra gente. Gente que la pasó mal. Ahora lo que digo es... seguí haciendo lo que tenés ganas de hacer en la casa. Y no sos el primero ni el último que se siente mal o se siente agredido", le planteó Bautista.

"Desde este lado te digo que no dejes de disfrutar la casa por esto. Porque a mucha gente le pasó...", le dijo en relación a las extrañas relaciones que mantiene Furia con el resto de los jugadores. "No te vas a quedar acá sentado solo", agregó Mascia.

"Elijo estar tranquilo, no quiero que me jodan. Ya lo viví con Cata (Gorostidi), con Joel (Ojeda); ya lo viví con un montón de gente acá adentro. Objetivamente, sí siento que fui el más atacado. Yo no te vi a vos en mi lugar", sostuvo Emma.