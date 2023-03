Santiago del Azar, quebrado tras su separación: "Estoy muy triste, siento un vacío en el pecho que me mata"

PrimiciasYa se contactó con Santiago del Azar minutos después de terminado el programa quien se mostró aún muy angustiado por hablar de este tema y contó detalles del final de su relación.

"Me está haciendo bastante mal este tema, hace más de una semana y media que me dejó. Se terminó la relación y fue la relación más linda que tuve en mi vida. Tengo dos ex mujeres increíbles, que tuve relaciones hermosas también. Pero hay cosas mías internas que uno se da cuenta tarde que las tiene que modificar y me hubiese gustado darme cuenta antes. Hoy me doy cuenta tarde y pierdo una mujer que estuve completamente enamorado, que me amó y me cuidó. Me enojaba cuando me quería cuidar y hoy me doy cuenta", explicó el chef.

Y remarcó: "Mi hija la ama y eso me mata, ella también sufre. Son un montón de cosas que tengo que resolver yo. Empecé el psicólogo, necesito que alguien me ayude y por lo visto es algo patológico que me termina pasando siempre, sólo que las anteriores veces me fui yo y quedó sufriendo la otra persona, y esta vez me tocó que me dejen a mí".

"Tenía que pasar y creo que me ayudó un montón esto porque tengo 37 años y hay un montón de cosas que quiero modificar. Quiero tener una relación sana. Me duele porque la amo y encontré a mi gran amor. Me enamoré de una persona de 24 años que tiene que quemar etapas también, y yo ya las quemé y no la puedo atar a mí. Quise hacer eso: atarla a mí y cuanto más la ataba más la alejaba, uno no se da cuenta, uno hace cosas inconscientes y termina perdiendo a la mujer que más amó en la vida", se sinceró Santiago del Azar.

Y remarcó: "Si me sigue amando o no, no sé, yo siento que maté ese amor. Ella está sólida y firme. En un momento la dejé de disfrutar y me ocupé de que no se me vaya, que sentía que se iba a ir porque tenía 24, que fue lo que pasó. Debería haberla disfrutado hasta último momento. Uno no se da cuenta pero uno podría ser tan feliz solamente disfrutando a la persona que tiene al lado sin necesidad de quererla tener. Si ella no quiere estar, se va a ir algún día, por más que no quieras. Uno a veces no aprovecha las cosas lindas de la vida".

"Siento un vacío en el pecho que me mata hace una semana. Recién escucharla me mató. Yo quiero seguir en la tele, soy feliz ahí, pero tampoco quiero estar mal, no quiero que la gente me vea triste, pero hoy no lo pude aguantar. Nunca me pasó de sentir un vacío tan grande en el pecho. Ayer estaba corriendo y me largué a llorar solo", expresó muy fuerte.

Y cerró con la voz quebrada y sin poder seguir: "Lo que tengo que ocuparme ahora es sanar mi mente y estar bien. No quiero hablar más del tema, estoy muy triste y quiero darle un cierre a esto. Es una hermosa mujer y me arrepiento de haberla perdido y que mi hija esté sufriendo ahora por eso".

Qué dijo Margarita, la ex de Santiago del Azar

Santiago del Azar escuchó atentamente a su ex novia Margarita hablando en EPA! y se mostró conmovido, casi al borde de las lágrimas, muy afectado por este tiempo que se tomó con su pareja.

"El amor sigue estando pero tuve que pensar un poco en mí", indicó Margarita en charla con el conductor Nicolás Magaldi y su equipo.

Y remarcó: "Yo lo amo a él mucho pero son momentos y procesos. A veces necesitamos estar solos para ver qué necesitamos. Yo fui muy sincera y él lo entendió también".

"El tiempo dirá y capaz nos encontramos en unos años. No sé. Lo amé y amo mucho y siento que esto nos va a ayudar a los dos", se sinceró la joven.

"Tenemos mucha diferencia de edad, los trabajos, los tiempos, etapas distintas", cerró Margarita sobre los motivos que derivaron en esta distancia como pareja.